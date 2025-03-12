澳洲「黃金手臂」哈里森傳奇一生 怕針頭仍堅持捐血64年

澳洲「金臂王」哈里森一生捐血救人無數。（取材自澳洲紅十字會生命之血）

澳洲 捐血英雄、有「黃金手臂」稱號的詹姆士．哈里森（James Harrison），2025年2月17日於療養院 辭世，享壽88歲。哈里森血液中含有罕見抗體，他一生共捐血1173次、製成近300萬支疫苗 ，拯救了超過200萬名嬰兒；如今這名救人無數的爺爺辭世，負責收集和分發血液的國家機構澳洲紅十字會生命之血（Lifeblood）發文悼念，表示哈里森害怕針頭卻從不停止捐血，感謝他64年來的無私奉獻。

哈里森來自澳洲新南威爾士州的朱尼鎮，他的血液中罕見抗體「Anti-D」，可為與未出生胎兒血型不合、或免疫系統攻擊胎兒紅血球的孕婦們製造抗體疫苗，避免孩子出生後遇到致命的新生兒溶血症（HDFN）；此抗體疫苗不僅適用於澳洲的孕婦，也能造福全世界面臨相同風險的婦女和孩子們。

捐血時間 從來沒有錯過

生命之血成員Jemma Falkenmire表示，過去每年有上千起不明原因流產及新生兒腦部受損案例，直到1966年科學家實驗成功，發現Anti-D抗體可停止這些悲劇。因此和生命之血合作，開始四處尋找擁有此抗體的國民。澳洲2700萬人口中僅約200人符合條件，而哈里森便是其中一位。

哈里森從18歲開始捐血，直到81歲規定年齡才停止。事實上，哈里森從是青少年時期就立志要捐血奉獻，因為他在14歲時曾進行肺部重大手術，住院三個多月才平安出院，在手術期間靠著大量輸血熬過生死關頭。

哈里森自年輕就對所有拯救他生命的人感念在心，包含他使用血液的捐助者，因此他一直期待到了18歲可以開始合法捐血，將恩情回饋給社會。18歲後，哈里森每兩周就到捐血處報到，即使自己害怕針頭，但他從來沒有錯過捐血的時間。自此直到64年後，他捐血次數多達1173次；其中1163次來自右手臂、10次來自左手臂，所以獲得「黃金手臂」（Golden Arm）的稱號。以他的血液製成的抗體疫苗，又被澳洲紅十字會稱作「瓶子裡的詹姆士」（James in a jar）。

報導指出，根據澳洲紅十字會血液服務中心的資訊，雖然澳洲的Anti-D抗體血液捐贈者不到200名，但他們每年卻能幫助約45000名母親及新生兒，中心也持續與醫學研究所合作，透過複製捐贈者的血液和免疫細胞培育Anti-D抗體，期望有天從實驗室製造出的抗體能用來幫助世界各地的孕婦。

獲頒勳章 曾破世界紀錄

1999年，哈里森被授予澳洲勳章，感謝他的傑出成就和服務。2005年，哈里森就打破全球捐血次數最高的世界紀錄，直到2022年才被一名美國人超越。他捐助的血液已經製造近300萬支抗體疫苗，受惠無數生命。

哈里森全家也都是勤勞的捐血者，已過世的太太芭芭拉．林德貝克 （Barbara Lindbeck）和他自少年時期就認識，後來她成為一名教師，哈里森則是成為一名鐵路管理局文書處理員，生命之血員工也指出，夫妻兩人多年恩愛，也會一起前往捐血。芭芭拉2005年過世後哈里森陷入低潮，不過他都準時到捐血處報到。

哈里森無法認識所有拯救過的婦女，不過有兩人他相當熟識：女兒特蕾西（Tracey Mellowship）與孫媳蕾貝卡（Rebecca Mellowship），兩人皆於懷孕期間施打Anti-D疫苗，特蕾西表示，能夠接踵父親血液製成的疫苗是非常驕傲的事情。

生命之血成員回憶與哈里森相處的點點滴滴，表示哈里森在捐血站時，也會走到第一次捐血的人面前鼓勵他們，告訴他們「你們真的很特別、很重要」。2011年，孫子史考特（Scott Harrison）第一次捐血，哈里森就坐在史考特旁邊一起捐血，那天是他第1000次捐血，也為祖孫兩人創造難忘的回憶。

聊天捏壓力球 緩解緊張

生命之血成員表示，有別於許多捐血者，哈里森對針頭的恐懼讓他們印象深刻。他常在捐血時請護理師跟他聊天、捏壓力球，或直直盯著天花板看，好分散自己的注意力。哈里森受訪時曾表示，不管捐多少次血，他永遠不會看著針頭刺進他的皮膚裡。「他真的痛恨、恐懼針頭，但他從來沒有停止捐血。」

哈里森2月17日在療養院睡夢中去世，享壽88歲。女兒特蕾西表示，父親生前非常自豪能在不用付出任何代價、未造成任何痛苦下，拯救這麼多生命。聽到有很多像我們這樣的家庭，因為他的善心而存在，他很高興。」目前尚不清楚詹姆斯的血液中為何含有如此豐富的抗體，但有些報導稱，可能與他14歲時接受的大量輸血有關。

哈里森曾說，自己的願望是人們能夠繼續捐血、鼓勵捐血，因為這意味著有更多人被拯救，也代表世人正往更好的方向走去。他也認為，自己捐了超過60年的血，有人稱他是一名英雄，但他不這麼認為，因為他只是做了一點點小事。