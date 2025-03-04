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2.37億年前爬行動物化石巴西出土 有助解釋恐龍起源

中央社
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研究人員在巴西南大河州城市南天堂發現距今約2.37億年前中生代的新爬行動物化石，長約80公分。（取材自聖瑪麗亞聯邦大學網頁ufsm.br）
研究人員在巴西南大河州城市南天堂發現距今約2.37億年前中生代的新爬行動物化石，長約80公分。（取材自聖瑪麗亞聯邦大學網頁ufsm.br）

巴西南大河州聖瑪麗亞聯邦大學（UFSM）研究人員，近日在南大河州城市南天堂（Paraíso do Sul）發現距今約2.37億年前中生代的新爬行動物化石，早於恐龍出現時期，有助於科學解釋恐龍的起源。

CNN巴西新聞頻道報導，這個新物種屬原鱷龍科（Proterochampsidae），長約80公分，古生物學家認為它在爬行動物的進化中有至關重要的地位，可能是短吻鱷、鱷魚和恐龍的相同起源。

報導引述在科學雜誌「波蘭古生物學報」（Acta Palaeontologica Polonica）上發表的一項研究，這種爬行動物被命名為Retymaijychampsa beckerorum，名稱結合希臘語和巴西原住民瓜拉尼語（Guarani），意指「長著強壯腿的鱷魚」，其骨骼特徵使研究人員認為它是四足和肉食性動物。

根據研究人員的描述，強壯的腿骨表明該物種具有非常強壯的後肢，可能用於推動快速攻擊以試圖伏擊獵物。

發現化石的土地屬於巴西貝克爾（Becker）家族，研究人員為表彰該家族向聖瑪麗亞聯邦大學捐贈幾塊化石，以家族姓氏貝克爾為新物種命名。

聖瑪麗亞聯邦大學表示，由於稀有化石的發現率很高，對出土化石進行分類和準備的團隊仍在現場，希望今年內對外展示新發現。

巴西 恐龍 原住民

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