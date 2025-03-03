日本「直立式睡眠箱」挨批像昂貴棺材 4月在大阪世博亮相

日本一間公司推出一款直立睡眠箱，適合上班族可利用睡眠箱小憩20到30分鐘。（視頻截圖）

日本 旭川市的廣葉樹合板株式会社推出一款獨特的睡眠箱，可供使用者無需坐下或躺下即可安心小憩，售價高達330萬日圓（約2.2萬美元），適用於辦公室、公共場所等區域，針對長時間工作的上班族推出，該產品還將於4月13日開幕的大阪世博會亮相。

這款睡眠箱名為「Giraffenap（ジラフナップ）」，顧名思義能讓使用者像長頸鹿(Giraffe)一樣，站著打盹小歇(nap)，整體是一個高2.532米，直徑1.2米的圓筒，內部帶有桌板、坐墊、膝墊和腳墊，並帶有7級調節的燈光，可以為手機充電，還能抵抗7級地震 。

「Giraffenap」現推出兩種風格外形，一種是頗具未來感的「Spacia」，白色簡約的隔板搭配三角形小玻璃窗，關上門後完全封閉。由於採用了不易燃的三聚氰胺桌板，且配備火災感知器和自動滅火裝置，具有較強防火功能。

另一種是日式木系風的「Forest」，採用木材製成柵板，營造出傳統溫暖的氛圍，比起「Spacia」極大增強了空氣流通。還具備空氣淨化系統，針對室內顆粒物和二氧化碳。

但也有網民質疑，這種睡眠方式很怪：「為什麼不直接買張床？」「根本是上班族刑具。」「逼迫員工工作直到昏倒，並提供價格高昂的『棺材』讓他們進入，太不人道。」