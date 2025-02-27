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不只寵物會認人 德研究：野生魚類也能用這2方法辨認

編譯盧思綸
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訓練員和研究員利用不同顏色的潛水裝備，測試野生黑尾斑鯛和黑鯛是否可以區分不同人類。（取材自Max Planck Institute of Animal Behaviour官網）
訓練員和研究員利用不同顏色的潛水裝備，測試野生黑尾斑鯛和黑鯛是否可以區分不同人類。（取材自Max Planck Institute of Animal Behaviour官網）

衛報報導，親近的家庭寵物會認人不是新聞，倒是野生動物是否具備這項能力令人好奇。根據德國麥克斯普朗克動物行為研究院（Max Planck Institute of Animal Behaviour）刊登在「生物學報」（Biology Letters）的研究發現，野生魚類可以根據人類的衣著分辨出兩個不同的人。

研究第一作者托馬薩克（Maëlan Tomasek）及其團隊在地中海開放水域針對黑尾斑鯛（saddled seabream）和黑鯛（black seabream）進行實驗。

在實驗的第一階段，一名訓練員在12天內反覆利用食物引導並獎勵那些跟隨她游泳的鯛魚。

接下來，另一名研究員加入實驗，兩人有時會穿著相同潛水裝備，有時則分別穿不同顏色補丁的裝備或蛙鞋。在這兩種情況下，兩人分別帶食物游向不同方向，只有跟隨訓練員的魚才能獲得獎勵。

研究發現，在30次穿戴不同裝備的測試中，兩種魚都更常跟隨能給予食物獎勵的訓練員，這表明魚類在學習應該跟隨的對象。

然而，當兩人都穿著相同裝備時，黑鯛則無法分辨兩人，黑尾斑鯛則只有在實驗中期才更多選擇訓練員。

托馬薩克說：「整體而言，當我們穿著相同裝備時，沒有證據顯示牠們可以分辨出我們兩人。」

研究團隊表示，由於這些魚類以前沒有與人類接觸過，這很可能說明牠們運用現有的能力，依靠視覺線索去區分不同的兩個人，「這顯示了非常簡單的機制，比如透過圖案或顏色辨別，這些可以被用來區分人類」。

德國一項動物行為研究發現，野生黑尾斑鯛和黑鯛可以透過不同衣著辨別不同人類。（取材...
德國一項動物行為研究發現，野生黑尾斑鯛和黑鯛可以透過不同衣著辨別不同人類。（取材自Max Planck Institute of Animal Behaviour官網）

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