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捷克蓋水壩耗6年 河狸「接手」2晚蓋完 省下120萬美元

中央社／布拉格綜合外電報導
捷克布里迪（Brdy）區內的一處自然保育地打算興建水壩但仍未動工，結果一群河狸只花兩晚就築好小水壩，替捷克省下3000萬克朗(約125.7萬美元)預算。（美聯社）
捷克布里迪（Brdy）區內的一處自然保育地打算興建水壩但仍未動工，結果一群河狸只花兩晚就築好小水壩，替捷克省下3000萬克朗(約125.7萬美元)預算。（美聯社）

捷克官員日前表示，當局原擬在一處舊軍事訓練場上建造壩堤以涵養溼地，但工程計畫因故延宕，如今囓齒動物河狸「接手」築壩，為納稅人整整省下120萬美元。

捷克布里迪（Brdy）區內的一處自然保育地近日在網路上成為熱門話題，因為自2018年就有人建議在該地興建水壩來復育濕地，但是政府部門多年來仍處在研議階段，結果一群河狸只花了兩晚就「接手」好小水壩，完成政府想做卻一直沒做的事，還替捷克省下3000萬克朗（約120萬美元）的預算

中央社引述法新社報導，在大自然界的偉大工程師中，河狸及其建造的結構因具備防洪、改善水質與促進野生生物滋長繁衍的能力，長期以來一直深受保育人士推崇。官員原本希望建造一道屏障，以保護克拉巴瓦河（Klabava River）及河中屬於極危（Critically Endangered）物種的螯蝦族群，避免受到附近兩個水塘所溢出的沉積物和酸性水的侵害。

此外，興築壩堤還能讓首都布拉格以南這片保護區的部分土地變成生態豐富的濕地。

壩堤計畫於2018年首度提出，並已獲建築許可，但工程進度因土地談判而延宕；這塊土地長期以來都是軍方的訓練用地。

然而，在挖土機獲准動土前，河狸就率先在當地建造自己的壩堤。

捷克自然保護署（Nature Conservation Agency）官員費瑟（Bohumil Fiser）表示：「牠們建造了一片帶有池塘和水道的濕地…面積大約是原計畫的兩倍。」

河狸家族後來遷移到池塘周圍的溝壑中；保育人士原想在這裡建造一些小壩堤，讓溢出的水能將土地淹沒。

到目前為止，河狸已經在溝壑中建造了至少4道壩堤，目前還有更多壩堤正在「施工中」。

負責管理這塊區域的費瑟表示，估計捷克財政荷包將省下約3000萬捷克克朗(約125.7萬美元)。

費瑟說：「這是全套服務，河狸非常棒，在一些河狸不會造成破壞的區域裡，牠們貢獻卓著。」

儘管河狸對周圍的土地做出貢獻，但也遭到批評，農民和其他人抱怨牠們啃斷樹木，造成破壞；不過這片土地已在2016年公告列為保護區，任何可能受到影響的農地都距離甚遠。

費瑟又說：「我們預料未來10年內都不會與河狸發生任何衝突。」

捷克布里迪（Brdy）區內的一處自然保育地區，河狸只花了兩晚就築好小水壩，效率絕...
捷克布里迪（Brdy）區內的一處自然保育地區，河狸只花了兩晚就築好小水壩，效率絕佳。（取材自捷克自然環境保育局）

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