比衛生紙乾淨？女子稱全家用「毛巾擦屁股」 網友喊噁

一名網友分享，稱她們家從不用衛生紙，都用毛巾代替，引發網友熱議；示意圖。(本報資料照片)

對於很多人而言，在上廁所後使用衛生紙清潔是一件理所當然的事了，近日卻有一名網友分享，稱他們家從不使用衛生紙，而是使用毛巾代替，引發網友熱議。

原PO在TikTok 分享，稱自己一家六口全部都使用毛巾代替衛生紙，並表示這樣做更環保，還能減少許多開銷。她與家人會在上廁所後先使用坐浴桶清洗自己，之後再用毛巾擦拭，她認為這樣比用衛生紙還要乾淨。

同時她也強調他們雖然會使用同一條毛巾，但「不會是同時使用」，她會將使用過的髒毛巾集中清洗後才會再次使用。她認為這與洗澡後使用毛巾擦身體沒什麼不同，並不像一些人所想的那樣髒，只是有些人不理解這種做法。

對此，一部分網友表示不能接受，「超噁心」、「我難以想像洗衣機的味道」、「所以它們都會進洗衣機？好噁。」

也有網友認為這確實是好方法，「如果有坐浴桶這完全可以接受」、「我不認為這很髒，他們使用坐浴桶，也清洗和漂白毛巾，而且這對她們的下水管道更安全」、「這對想省錢來說很合理」、「衛生紙可能含有化學物質，因此即使有人覺得很噁心，按照她們的方式去做會更安全」。

但也有網友懷疑這是否真的能省錢，「這樣你可以省下購買衛生紙的費用，但每天都要洗一次衣服。哪個更便宜？水電費還是衛生紙」、「衛生紙確實很貴，但在那些毛巾上你浪費了水、電、洗滌劑和漂白劑」。