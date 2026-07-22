英國小王子喬治13歲生日 燦笑海灘休閒影片曝光

喬治王子(右)幼年時少數幾次公開露面，都受到英國媒體鉅細靡遺報導，媒體稱他為「迷人喬治」。圖為23日他與父親威廉王子觀看溫布頓網球錦標賽。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 英國喬治王子13歲生日之際，肯辛頓宮公開照片與海灘影片，展現其成長與王室低調慶生風格，也引發外界對其未來學業與王位繼承的關注。

英國王位第二順位繼承人喬治王子 （Prince George）今天迎來13歲生日，肯辛頓宮發布照片，顯示喬治王子身穿西裝展現紳士風采。

▲ 來源：Instagram＠princeandprincessofwales（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

法新社報導，喬治王子是英國威廉王子（ Prince William）及凱特 王妃（Princess Catherine）的長子，有朝一日將繼承父親成為國王。他將追隨威廉王子的腳步，進入知名學府伊頓公學（Eton College）就讀。

英國廣播公司（BBC）報導，肯辛頓宮（Kensington Palace）今天稍早發布了一張照片，顯示喬治王子穿著領口敞開的白色襯衫和深色西裝，雙手插在口袋，照片旁寫著「喬治13歲生日快樂！」

此外，肯辛頓宮還發布影片，顯示喬治王子戴著太陽眼鏡面帶微笑向鏡頭揮手，並在海灘上打板球、攀爬岩石。影片附上文字寫道：「感謝大家今天給喬治的所有生日祝福！」

▲ 影片來源：Instagram＠princeandprincessofwales（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

據報導，喬治王子於2013年7月22日在倫敦聖瑪麗醫院（St Mary's Hospital）出生，當時曾引發全球媒體高度關注，並掀起民眾慶祝熱潮。

喬治王子自幼受到保護，避免暴露在鏡頭前，他幼年時少數幾次公開露面，都受到英國媒體鉅細靡遺報導，媒體稱他為「迷人喬治」。

自此之後，喬治王子的生日慶祝活動一直保持低調，王室家庭僅偶爾分享官方照片。