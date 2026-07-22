13歲喬治王子9月將讀威廉母校 1年學費8.5萬美元

凱特王妃(右)的長子喬治(中)計畫於今年9月前往伊頓公學就讀，這所歷史悠久名校也是父親威廉的母校。(路透)

英國威廉王子與凱特 王妃的長子喬治，7月22日迎來13歲生日，並計畫今年9月進入擁有近600年歷史的伊頓公學就讀，這所歷史悠久的名校，同時也是父親威廉王子的母校。這間培育過20位英國首相及多位王室成員的頂尖寄宿名校，每年學費約8.5萬美元，再加上校方近期斥資擴建運動設施，也讓外界再次關注英國王室子女教育背後的龐大開銷。

綜合外電報導，伊頓公學近日宣布擴建室內運動中心，除了既有的重量訓練室、多功能運動館外，還將新增擊劍館、壁球中心、攀岩場、道場及高爾夫球模擬器等設施。其中，符合奧運 競賽規格的攀岩場最受矚目，校方表示，未來將透過可調整的攀爬路線，提供學生更多元的訓練與挑戰。

此外，校內射擊場也正進行翻修。射擊與狩獵向來是英國王室的重要傳統，喬治王子自幼便曾跟隨家人參與獵松雞活動，未來進入伊頓後，也有機會接受相關課程。

即將年滿13歲的喬治，一直展現對運動的濃厚興趣，不僅接觸足球、鐵人三項等項目，也經常陪同父親威廉王子觀賞阿斯頓維拉足球隊賽事及溫布頓網球錦標賽。近來，英國網球新秀費里甚至曾公開邀請喬治與夏洛特公主一起練球，可見他對體育活動的熱情。

威廉當年在伊頓就讀時，同樣熱中游泳、水球與足球等運動，而弟弟哈利近日接受Time訪問時也坦言，學生時代若沒有運動支撐，「根本不可能留在學校」。

王室作家莎莉．貝德爾．史密斯指出，伊頓雖然擁有深厚傳統，但近年學生背景更加多元，教學理念也與時俱進。她認為，威廉與凱特選擇伊頓，不只是看重學術聲譽，更重視學校培養領導能力、責任感與獨立精神的教育理念。

王室記者羅伯特．喬布森表示，喬治王子曾主動向父母提出，希望在先前就讀的蘭布魯克學校體驗寄宿生活，因此已逐漸適應離家求學。與當年因父母婚姻危機承受巨大壓力的威廉不同，喬治如今擁有穩定的家庭支持，未來進入伊頓後，預料將在更成熟、自信的環境中，展開屬於自己的王室成長歷程。