我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

參議員葛理漢猝逝 享壽71歲 川普上月才幫站台

撞上出生公民權風暴 台灣媽媽「美寶夢」破滅

英國王室破冰 查理三世4年來首見哈利1家4口

編譯周辰陽／綜合11日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
英王查理三世（前左）與王后卡蜜拉，4年多以來首次與哈利王子（後左）一家4口會面。...
英王查理三世（前左）與王后卡蜜拉，4年多以來首次與哈利王子（後左）一家4口會面。圖為2022年女王伊麗莎白二世葬禮。（路透）

英國白金漢宮10日晚間證實，英王查理三世與王后卡蜜拉當天下午稍早在海格羅夫莊園接待哈利王子一家，包括妻子梅根、孫子亞契與孫女莉莉貝。

BBC報導，此次會面被視為王室家庭關係的一項重大進展。消息人士表示，查理三世與哈利本周都有意會面，查理三世也希望騰出時間，看看兩名年幼的孫子女。白金漢宮形容這是「私人家庭聚會」，也是查理三世4年多來首度當面見到7歲的亞契與5歲的莉莉貝。

不過，哈利與哥哥威廉王儲的關係仍未修復，兩人也沒有會面計畫。報導指出，哈利一家人在海格羅夫莊園期間，威廉正在溫莎參加慈善馬球賽。

哈利與梅根2020年離開英國並卸下王室職務後，王室家庭關係一直緊張。夫妻倆2022年曾一同返英參加伊麗莎白二世女王葬禮，但此後哈利都獨自返英，並於2025年9月與父親見面。目前尚不清楚哈利一家在英國期間的居所。

根據每日郵報報導，梅根帶著孩子從歐洲的度假住所低調入境英國，未引起外界注意。查理三世與王室高階官員一直希望以低調、和平的方式促成家庭和解，但該報聲稱消息數周來屢遭洩露，令王室方面感到「疲憊且心存戒備」。儘管此次會面被視為王室關係解凍的跡象，白金漢宮仍拒絕透露更多細節，會面照片也不會對外公布。

事實上，這場「破冰之旅」先前曾遭遇不少波折。本周稍早，哈利團隊與王室辦公室，曾因住宿安排與安全保障問題產生分歧，哈利提出的警方保護請求，日前也遭到拒絕。

對於現年77歲且正持續接受癌症治療的查理三世而言，能與孫子女重聚具有特殊意義。哈利此前也曾感性表示，希望能與家人達成和解，並不願在爭吵中浪費時間。

英國哈利王子10日在伯明罕參加永不屈服運動會（Invictus Games）倒數...
英國哈利王子10日在伯明罕參加永不屈服運動會（Invictus Games）倒數活動。（歐新社）

精華 FAQ

  • 白金漢宮證實，查理三世與卡蜜拉在海格羅夫莊園接待哈利、梅根，以及亞契和莉莉貝。這是他4年多來首次當面見到兩名孫子女，也被視為一次私人家庭聚會。

  • 因為哈利2020年離開英國後，王室與他之間長期緊張，這次終於與父親和後母同框，代表破冰跡象。不過消息人士也強調，威廉與哈利仍未修復，王室整體裂痕尚未消除。

  • 報導指出，哈利團隊與王室辦公室曾因住宿安排和安全保障問題出現分歧，他提出的警方保護請求也遭拒。白金漢宮對細節保持沉默，會面照片不公開，顯示整體安排仍很敏感。

查理三世 哈利 梅根

上一則

蘋果告OpenAI竊商業機密 掀AI裝置主導權之爭

下一則

爭伊朗留下的中東權力真空…以色列憂土耳其成新對手

延伸閱讀

梅根與子女不陪哈利王子訪倫敦 不排除赴英國其他地方

梅根與子女不陪哈利王子訪倫敦 不排除赴英國其他地方
哈利返英期間住白金漢宮？英王室：撤回邀請

哈利返英期間住白金漢宮？英王室：撤回邀請
對「美國獨立250年驚訝嗎？」 英威廉王子獻聲凱爾西節目 給出妙答

對「美國獨立250年驚訝嗎？」 英威廉王子獻聲凱爾西節目 給出妙答
哈利王子告「每日郵報」母公司大挫敗 97項指控全駁回

哈利王子告「每日郵報」母公司大挫敗 97項指控全駁回

熱門新聞

哈利王子檔案照。（美聯社）

哈利返英期間住白金漢宮？英王室：撤回邀請

2026-07-06 08:47
國泰航空。(路透)

港國泰客機在羅馬尼亞上空一度失聯 北約派戰機識別

2026-07-08 13:48
伊朗戈勒斯坦省一座屬於「一帶一路」中伊鐵路走廊(China-Iran rail corridor)的鐵路橋遭擊中。(路透)

美伊衝突急遽升級 革命衛隊多人陣亡 中伊鐵路遭擊中

2026-07-09 14:08
英國哈利王子正在倫敦。(美聯社)

哈利王子告「每日郵報」母公司大挫敗 97項指控全駁回

2026-07-07 13:40
人妻在蒸氣室內大膽朝小鮮肉伸手；示意圖。(取材自pexels/Pavel Danilyuk)

37歲人妻三溫暖內「摸18歲少男私處」 丈夫面前被逮捕

2026-06-29 00:27
哈利王子(左)和梅根。(路透)

梅根與子女不陪哈利王子訪倫敦 不排除赴英國其他地方

2026-07-04 13:21

超人氣

更多 >
躲美閃兵11年破功 36歲台男持美護照返台 判刑10月

躲美閃兵11年破功 36歲台男持美護照返台 判刑10月
美國餐廳「客人變少」因忽略行銷？華人直指2痛點才是問題癥結

美國餐廳「客人變少」因忽略行銷？華人直指2痛點才是問題癥結
華人留學生改行當上門私廚 年收超10萬 一下午賺1200

華人留學生改行當上門私廚 年收超10萬 一下午賺1200
世界盃／「黃金一代」一冠未得遭嘲諷 比利時門將：我們只是1200萬人的小國

世界盃／「黃金一代」一冠未得遭嘲諷 比利時門將：我們只是1200萬人的小國
搬家公司搬到一半加價 南加夫婦付3萬多 家當仍被扣

搬家公司搬到一半加價 南加夫婦付3萬多 家當仍被扣