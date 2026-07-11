日本修法定案 皇族養子兒可當天皇、女性婚後可保皇籍
為確保日本皇族人數而提出的「皇室典範」修正案，在10日的眾議院全體會議上，已以多數贊成票通過，順利送交參議院。這項法案預計於本屆國會會期內完成立法。
日本放送協會（NHK）、日本共同社、日本時事通信社及「日本經濟新聞」等日媒報導，本次修正案的兩大重點為「女性皇族在結婚後仍保留皇室身分」，以及「讓1947年脫離皇籍的11個舊宮家男系男性後裔，透過收養方式重新成為皇族」。
這是日本政府根據眾參兩院正副議長在全部13個黨派會議上所凝聚的「國會共識」彙整而成的版本。
關於「收養舊宮家男系男子」的措施，本次修正案中還追加一項條款：若收養的養子未來生下兒子，該男性將擁有皇位繼承權。這項內容先前並未包含在「國會共識」之中。
本次眾議院投票中，自民黨、日本維新會兩黨，以及中道改革聯合、國民民主黨、參政黨等黨派都投下贊成票。另一方面，共產黨與令和新選組等黨派則投下反對票。「未來團隊」則因未實施黨紀約束，由議員依個人判斷各自決定投票立場。
日本內閣官房長官木原稔表示，現行制度將皇位繼承資格限定為「男系男子」是「基於自古以來從未中斷、延續至今的歷史傳統」。
至於修正案新增規定，賦予舊宮家養子之兒子皇位繼承資格，木原稔一方面主張其正當性，表示「這是基於現行法規所產生的結果」，但另一方面也指出，這並不是在限制未來的進一步討論。
而眾議院運營委員會議10日也通過了一項附帶決議，要求在未來重新審視「皇室典範」時，需考慮到收養舊宮家男系男子所面臨的環境等因素。決議中也提到，在修正案通過後，將持續研擬穩定的皇位繼承對策。
修正案主要有2點：一是女性皇族結婚後仍可保留皇室身分；二是讓1947年脫離皇籍的舊宮家男系男性後裔，透過收養方式重新成為皇族，以因應皇族人數不足問題。 因為法案不只處理皇族人數，也直接牽動皇位繼承制度。新增條款規定，若被收養的舊宮家男系後裔未來生下兒子，該男性將擁有皇位繼承權，這項內容原本不在國會共識內。 法案已在10日的眾議院全體會議通過，並送交參議院，預計本會期內完成立法。自民黨、日本維新會等多數贊成，共產黨與令和新選組反對，部分政黨則由議員自行決定投票。
精華 FAQ
修正案主要有2點：一是女性皇族結婚後仍可保留皇室身分；二是讓1947年脫離皇籍的舊宮家男系男性後裔，透過收養方式重新成為皇族，以因應皇族人數不足問題。
因為法案不只處理皇族人數，也直接牽動皇位繼承制度。新增條款規定，若被收養的舊宮家男系後裔未來生下兒子，該男性將擁有皇位繼承權，這項內容原本不在國會共識內。
法案已在10日的眾議院全體會議通過，並送交參議院，預計本會期內完成立法。自民黨、日本維新會等多數贊成，共產黨與令和新選組反對，部分政黨則由議員自行決定投票。
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