破冰 哈利攜梅根與子女拜會 查理三世4年多來首見孫兒女

英國哈利王子10日在伯明罕參加永不屈服運動會倒數活動。（歐新社）

英國白金漢宮10日晚間證實，英王查理三世 與王后卡蜜拉當天下午稍早在海格羅夫莊園接待哈利 王子一家，包括妻子梅根 、孫子亞契與孫女莉莉貝。

BBC報導，此次會面被視為王室家庭關係的一項重大進展。消息人士表示，查理三世與哈利本周都有意會面，查理三世也希望騰出時間，看看兩名年幼的孫子女。白金漢宮形容這是「私人家庭聚會」，也是查理三世四年多來首度當面見到七歲的亞契與五歲的莉莉貝。

不過，哈利與哥哥威廉王儲的關係仍未修復，兩人也沒有會面計畫。報導指出，哈利一家人在海格羅夫莊園期間，威廉正在溫莎參加慈善馬球賽。

哈利與梅根2020年離開英國並卸下王室職務後，王室家庭關係一直緊張。夫妻倆2022年曾一同返英參加伊莉莎白二世女王葬禮，但此後哈利都獨自返英，並於2025年9月與父親見面。目前尚不清楚哈利一家在英國期間的居所。

根據每日郵報報導，梅根帶著孩子從歐洲的度假住所低調入境英國，未引起外界注意。查理三世與王室高階官員一直希望以低調、和平的方式促成家庭和解，但該報聲稱消息數周來屢遭洩露，令王室方面感到「疲憊且心存戒備」。儘管此次會面被視為王室關係解凍的跡象，白金漢宮仍拒絕透露更多細節，會面照片也不會對外公布。