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破冰 哈利攜梅根與子女拜會 查理三世4年多來首見孫兒女

編譯周辰陽／即時報導
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英國哈利王子10日在伯明罕參加永不屈服運動會倒數活動。（歐新社）
英國哈利王子10日在伯明罕參加永不屈服運動會倒數活動。（歐新社）

英國白金漢宮10日晚間證實，英王查理三世與王后卡蜜拉當天下午稍早在海格羅夫莊園接待哈利王子一家，包括妻子梅根、孫子亞契與孫女莉莉貝。

BBC報導，此次會面被視為王室家庭關係的一項重大進展。消息人士表示，查理三世與哈利本周都有意會面，查理三世也希望騰出時間，看看兩名年幼的孫子女。白金漢宮形容這是「私人家庭聚會」，也是查理三世四年多來首度當面見到七歲的亞契與五歲的莉莉貝。

不過，哈利與哥哥威廉王儲的關係仍未修復，兩人也沒有會面計畫。報導指出，哈利一家人在海格羅夫莊園期間，威廉正在溫莎參加慈善馬球賽。

哈利與梅根2020年離開英國並卸下王室職務後，王室家庭關係一直緊張。夫妻倆2022年曾一同返英參加伊莉莎白二世女王葬禮，但此後哈利都獨自返英，並於2025年9月與父親見面。目前尚不清楚哈利一家在英國期間的居所。

根據每日郵報報導，梅根帶著孩子從歐洲的度假住所低調入境英國，未引起外界注意。查理三世與王室高階官員一直希望以低調、和平的方式促成家庭和解，但該報聲稱消息數周來屢遭洩露，令王室方面感到「疲憊且心存戒備」。儘管此次會面被視為王室關係解凍的跡象，白金漢宮仍拒絕透露更多細節，會面照片也不會對外公布。

精華 FAQ

  • 這次會面被視為王室家庭關係的重要進展，因為查理三世4年多來首次親自見到兩名孫兒女，也顯示哈利與父親之間出現和解跡象。

  • 白金漢宮證實，查理三世與卡蜜拉在海格羅夫莊園接待哈利一家，會面屬於私人家庭聚會，且外界不會看到相關照片或更多細節。

  • 報導指出，哈利與威廉王儲的關係仍未修復，兩人目前沒有會面計畫；當時哈利一家在海格羅夫莊園，威廉則在溫莎參加慈善馬球賽。

梅根 查理三世 哈利

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