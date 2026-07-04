對「美國獨立250年驚訝嗎？」 英威廉王子獻聲凱爾西節目 給出妙答

威廉王子。（路透資料照片）

英國威廉王子3日以視訊連線方式，驚喜現身美式足球明星凱爾西兄弟主持的Podcast節目「New Heights」。威廉意外透露父親查理三世 其實「討厭足球」，他還被問及對美國獨立250周年是否感到驚訝。節目播出當天恰逢主持人凱爾西迎娶天后泰勒絲 ，掀起全球社群熱議。

綜合英國泰晤士報、英國廣播公司、紐約時報 報導，7月3日播出的「New Heights」節目由凱爾西兄弟（Travis Kelce、Jason Kelce）主持，威廉王子以視訊方式驚喜作客。主持人凱爾西在節目中辛辣提問：「老實說，你對我們（美國）成功撐過這250年感到驚訝嗎？」威廉王子幽默回應：「確實有過幾次（危機）……有過幾次啦。」隨後話鋒一轉展現外交風采：「不過，我更傾向認為英國和美國在這250年來，一直都是緊密在一起的。」並形容兩國關係如同「良好的兄弟情誼」。

凱爾西。（路透資料照片）

泰晤士報指出，此舉是英國王室打破傳統、利用非正式新媒體進行親民外交的罕見例子，威廉王子在節目中還開玩笑糾正主持人，強調足球在英國不叫「Soccer」，應稱作「Football」。

這集節目播出時間正是凱爾西即將與女友泰勒絲舉行婚禮前數小時，不過節目焦點並非凱爾西的婚事，而是正在北美舉行的世界盃足球賽。身為艾斯頓維拉隊球迷的威廉王子，被問到是否是父親查理三世帶他喜歡上足球時，他立刻回答：「絕對不是，我父親討厭足球。」

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報導提到，英格蘭在本屆世界盃已打入16強，將在5日對上墨西哥，凱爾西也問威廉王子，若英格蘭打進決賽是否會跨海到美國觀戰，威廉回答：「肯定的。」泰晤士報另補充，該集節目的錄製時間點，是在2026世界盃分組賽英格蘭隊對陣克羅埃西亞隊的比賽之後，威廉王子當時對英格蘭隊的表現展現出「低調的自信」。

不過真正讓這集節目在網路上瘋傳的原因，仍與主持人凱爾西本身的終身大事有關。紐約時報指出，節目播出時間非常巧妙，當天正好也是凱爾西與泰勒絲在紐約麥迪遜廣場花園舉辦世紀婚禮的日子，因此節目一播出便在全球社群媒體上引發極大轟動。

另一方面，英國王室近期也傳出其他家族動態。路透報導，哈利王子的發言人4日表示，哈利下周前往英國出席一系列活動的行程中，妻子梅根與兩人的一對子女將不會隨同前往倫敦，但不排除拜訪英國其他地方的可能性。

報導指出，哈利預定下周前往倫敦出席慈善活動，並將前往伯明罕為明年的永不屈服運動會宣傳。據英國每日電訊報報導，梅根與兩人的兒女原本打算隨同前往倫敦，但在哈利方面請求警方保護遭到拒絕後，便放棄這項行程。