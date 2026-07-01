日修皇室法 皇族養子的親生兒可當天皇 女婚後允留皇室

日本政府6月30日在臨時內閣會議通過「皇室典範」修正案，允許女性皇族婚後保留皇族身分；圖為愛子公主2月向民眾揮手致意。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 日本為解決皇族人數縮減問題，提出修法讓女性皇族婚後可保留身分，並可收養舊宮家男系後裔；同時，自民黨議員談愛子公主繼位的失言也引發批評並道歉。

為因應日本 皇族人數持續減少，日本政府6月30日在臨時內閣會議通過「皇室典範」修正案，允許女性皇族婚後保留皇族身分，並開放舊皇族男系男性後裔成皇族養子。修正案將送交國會審議，在本屆國會完成立法。另外，自民黨議員稱愛子「不可能」繼位，還說若當天皇沒人願娶，引發外界砲轟後道歉。

日本現行「皇室典範」規定，皇位由父系血統男性繼承，目前皇位繼承人僅剩日皇德仁唯一的弟弟文仁親王，以及文仁的兒子悠仁親王，皇室規模也因女性皇族婚後脫離皇籍而持續縮減，政府因此研擬修法。

NHK報導，根據修正案，法律施行時，女性皇族結婚時可依本人意願選擇是否脫離皇室。目前規定是女皇族若與平民結婚，必須脫離皇籍成為平民，喪失皇族身分與特權。

修正案另一項重點為新增養子制度，允許1947年脫離皇籍的11個舊宮家男系男性後裔，在年滿15歲、未婚且沒有子女情況下，可被皇族收為養子。成為養子的男系男性本人不具有皇位繼承資格；但若日後生下兒子，依照現行「皇室典範」規定，這個兒子將享有皇位繼承資格。

日本皇室目前最大問題不只皇位繼承人太少，能執行祭祀、外交、地方訪問、公益活動等公務的皇族也愈來愈少。收養舊宮家男性後裔，可以直接增加皇族人數，同時不改變「男系繼承」原則，這是日本保守派主要堅持。

此外，修正案附則規定，政府將依皇族人數變化及制度運作情況，每30年檢討一次制度是否需要修正。

日本維新會先前曾對年滿15歲才能成為養子的條件提出質疑，不過，維新會共同代表藤田文武與自民黨副總裁麻生太郎及政務調查會長小林鷹之會談後，最終同意支持修正案提交國會。

另據日本共同社報導，日本國會議員目前持續討論如何因應皇室成員減少的問題，執政黨自民黨資深參議員中曾根弘文28日表示，根據日本現行皇位繼承制度，德仁天皇的獨生女愛子公主「不可能」繼位，並稱如果她成為天皇，沒有人會願意與她結婚。相關言論引發外界批評，他隔天為此公開道歉。

據報導，中曾根弘文是前首相中曾根康弘之子，今年80歲，曾任外務大臣，目前擔任自民黨憲法改革實現本部長，28日在富山縣高岡市一場集會發表演說，提到愛子公主時表示，依據現行「皇室典範」，由她繼承皇位「根本不可能」。

中曾根進一步指出，如果愛子公主在未婚情況下成為天皇，「將沒有人願意與她結婚」，因為未來配偶將承受巨大壓力；他也表示，愛子公主本身同樣將面臨龐大壓力，必須生下男性繼承人。

中曾根的發言經媒體報導後，引發外界與網友批評。雅虎新聞討論區一篇獲得近10萬人按讚的留言指出，中曾根的發言實在太過無禮。

朝日新聞報導，中曾根29日承認自己曾發表相關言論，但解釋依據現行「皇室典範」，愛子公主並沒有皇位繼承資格。但他解釋，考量媒體與社會大眾對愛子公主婚事的關注，他只是表達自己的印象，認為在那種情況下，她將很難結婚。談到「生下兒子」一事，中曾根說：「我要更正我的發言，因為我原本想說的是孩子，而不是兒子。」