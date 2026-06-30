為了1願景…英國凱特王妃募款 24小時征服國家三峰

英國凱特王妃成功挑戰英國最著名的登山耐力活動「國家三峰挑戰」為皇家馬斯登癌症慈善基金會籌款。（圖／翻攝princeandprincessofwales IG）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 凱特王妃24小時完成英國國家三峰挑戰，為癌症慈善募款。

凱特王妃24小時完成英國國家三峰挑戰，為癌症慈善募款。 重點二： 她以親身抗癌經驗呼籲重視整體醫療照護與康復支持。

她以親身抗癌經驗呼籲重視整體醫療照護與康復支持。 重點三：挑戰後與威廉王子及子女團聚，並持續恢復公開行程。

據哥倫比亞廣播公司新聞（CBS News）報導，英國凱特 王妃近日完成英國「國家三峰挑戰」（National Three Peaks Challenge），在24小時內攀登蘇格蘭、英格蘭與威爾斯的最高山峰，以提高社會對癌症 相關慈善機構的關注並為其募款。

現年44歲的凱特王妃於2024年3月被診斷出罹患某種未公開類型的癌症。她於2025年初宣布，在接受化療後已進入緩解期。

肯辛頓宮（Kensington Palace）周日發布聲明指出，凱特王妃參與此次挑戰，不僅是為了體能挑戰，也「作為探索診斷之後人生的一種方式，並回饋社會」。

「國家三峰挑戰」包括攀登蘇格蘭本尼維斯山（Ben Nevis）、英格蘭斯科費爾峰（Scafell Pike）以及威爾斯斯諾登山（Mount Snowdon）。參與者需在24小時內完成約23英里（約37公里）的徒步路程與約10052英尺（約3063公尺）的總爬升，並在各山峰之間完成共462英里（約743公里）的車程轉移。

凱特王妃此次挑戰旨在支持「皇家馬斯登癌症慈善基金會」（Royal Marsden Cancer Charity），該機構與她接受治療的醫院有密切關聯。她在聲明中表示，希望藉此提高人們對嚴重疾病深層影響的認識，以及對整體醫療照護重要性的關注，並強調治療與康復過程不僅依賴藥物本身。

她補充道，「從治療到康復的旅程，所需要的不只是藥物。」她希望透過此次挑戰，讓更多人理解嚴重疾病對身心與生活層面的全面影響。

根據該慈善機構說法，整體癌症照護（holistic care）結合身體、情緒、精神與社會層面的支持，並與化療等傳統醫療方式並行。凱特王妃亦表示，「療癒，無論是個人或集體，都不只是修復錯誤，而是在人生中找到平衡，在努力與接納之間取得和諧。」

她獨自完成此次挑戰，但途中獲得英國山岳救援隊（Mountain Rescue）支援。最終，她在終點與丈夫威廉王子，以及子女喬治王子、路易王子與夏綠蒂公主，還有父母與兄弟團聚。

談及自身抗癌經歷時，凱特王妃在社群貼文中表示，每年有數十萬人會收到「沒有人願意聽到的消息」。她指出，接下來的路程將考驗人的身體、情緒、心理與精神各個層面，並補充這段經歷也會影響周遭的一切，包括那些獨自面對的安靜時刻。

自確診後，凱特王妃曾暫停公開活動以專注治療，並在宣布病情進入緩解期後逐步恢復公開行程。

2026年5月，她自確診以來首次進行海外訪問，前往義大利北部。