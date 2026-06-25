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英王真的很有錢 查理三世首公開納稅1700萬元

編譯周辰陽／即時報導
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英國國王查理三世6日出席英國埃普索姆德比大賽。(路透)
英國國王查理三世6日出席英國埃普索姆德比大賽。(路透)

英國國王查理三世成為首位公開自身稅額的英國君主，公布2024至2025年度繳納1290萬英鎊（約1700萬美元）稅金，躋身英國納稅額前100名納稅人。此外，他與王后卡蜜拉（Queen Camilla）將繼續居住在克拉倫斯宮，不會搬回白金漢宮。

BBC報導，年度王室報告與帳目顯示，王儲威廉同期繳納776萬英鎊稅款（約台幣3.33億元）；查理三世父子前一年度則分別繳納1170萬英鎊與834萬英鎊。

自查理三世2022年繼位、威廉成為王儲以來，父子兩人繳納的稅款合計已超過5000萬英鎊。查理三世與威廉王儲的辦公室表示，公開自願繳納的稅額是兩人共同做出的個人決定。白金漢宮指出，此舉旨在提高透明度，並「促進外界更廣泛理解我們的問責機制」。最新公布的數據未提供稅額計算方式的詳細說明，但國王按最高稅率納稅。

2025至2026年度應繳稅額目前仍在審計中，將於明年公開。查理三世與威廉王儲的收入及私人投資細節均未公開。

另外，白金漢宮總額近3.7億英鎊的整修工程預計明年3月完工，之後仍將作為王室行政總部，查理三世與卡蜜拉則維持居住於克拉倫斯宮。官方表示，此舉是為了向公眾開放更多參觀空間，也希望創造更多收入。這也將是自維多利亞女王時代以來，首次有英國君主選擇不居住於白金漢宮。據了解，兩人都已年近八旬，不希望搬遷至白金漢宮，以免自身及工作人員因搬遷受到影響。

每日郵報報導，威廉已宣布，未來登基後將與妻子凱特王妃繼續居住在溫莎的私人住所「森林小屋」（Forest Lodge），意味著下一任英國君主甚至不會住在倫敦。

歷史學家懷特洛克（Anna Whitelock）受訪時表示，查理三世公開納稅金額，使他「站到舞台中央，成為一位非常富有的人」，直接回應外界近幾個月來要求王室提高問責與財務透明度的呼聲。她說：「我認為，這非常符合當前時代趨勢，也是王室試圖主動出擊、搶在被迫公開之前，展現自己是積極回應，而不是被動反應。」

精華 FAQ

  • 他公布2024至2025年度繳納1290萬英鎊稅金，約合1700萬美元，並因此躋身英國納稅額前100名。這也是英國君主首次主動公開自身稅額。

  • 威廉王儲同期繳納776萬英鎊。自查理三世2022年繼位、威廉成為王儲以來，兩人繳納的稅款合計已超過5000萬英鎊，且均屬自願公開。

  • 王室表示，查理三世與卡蜜拉將繼續住在克拉倫斯宮，主要是因白金漢宮仍在整修，且兩人年近八旬，不希望搬遷影響自身與工作人員；白金漢宮完工後也將作為行政總部。

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