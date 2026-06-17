我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普宣布國家情報總監聽證會延後 紐時：意在向國會施壓

星艦迷航記、朱門恩怨傳奇男星驚傳逝世 享壽98歲

挪威王儲妃肺臟移植成功 等待僅12天存活率近9成

中央社赫爾辛基17日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
挪威王儲妃梅特瑪莉（Mette-Marit）17日完成肺臟移植手術，挪威王室宣布...
挪威王儲妃梅特瑪莉（Mette-Marit）17日完成肺臟移植手術，挪威王室宣布手術順利。（美聯社）

挪威王儲妃梅特瑪莉（Mette-Marit）今天完成肺臟移植手術，挪威王室宣布手術順利。從列入等待名單到完成移植，僅歷時12天。

挪威王室聲明指出，奧斯陸大學醫院（Oslo University Hospital）胸腔外科主任費安（Arnt Fiane）表示，「肺臟移植至今手術順利」，並感謝參與規劃與執行的所有團隊成員。

王儲妃術後將在奧斯陸大學醫院住院數週，期間調整用藥、處理可能的併發症，並展開復健運動。肺科主任霍姆（Are Holm）說，這是所有新移植患者的固定程序。

王儲哈康（Crown Prince Haakon）已調整行程，將陪伴妃子度過住院期間。王室並向外界致謝，表示「近來收到許多溫暖問候，這份關心在艱困時刻意義重大」。

霍姆提醒，肺臟移植後的恢復期風險仍高，術後常見包括出血、感染及腎衰竭，密集治療可能持續數天至數週。據奧斯陸大學醫院統計，挪威肺臟移植患者術後1年存活率約85至90%，5年存活率約70至75%，移植10年後約半數患者存活。

據挪威「世道報」（VG）報導，瑞典薩爾格倫斯卡大學醫院（Sahlgrenska University Hospital）肺臟移植主任馬格努森（Jesper Magnusson）說明，移植對多數患者而言是明顯改善，但並非「痊癒」，患者餘生都必須服用抗排斥藥物並定期回診。他說，許多人術後最大的改變，是終於擺脫長期無法順暢呼吸的感受，「能夠正常呼吸，就連爬樓梯這種日常小事都不再是折磨」。

梅特瑪莉今年52歲，2018年確診肺纖維化，此疾病會使健康肺組織逐漸被疤痕組織取代，患者肺部日益僵硬，呼吸愈趨困難。5月17日挪威國慶日，她最後一次公開露面，需帶著氧氣供應設備出席活動，期間多次休息。

挪威廣播公司（NRK）也報導，梅特瑪莉列入等待名單的消息6月5日公布後，挪威器官捐贈登記人數隨即暴增。挪威器官捐贈基金會（Stiftelsen Organdonasjon）指出，翌日，單日填寫捐贈卡人數達2178份，較5月每日平均數高出31倍。

精華 FAQ

  • 挪威王室表示，梅特瑪莉已完成肺臟移植，手術過程順利。她從列入等待名單到成功接受移植，只花了12天，顯示器官配對與醫療安排相當迅速。

  • 術後她將在奧斯陸大學醫院住院數週，期間會調整抗排斥藥物、處理可能併發症，並展開復健運動。醫師也提醒，移植後恢復期風險仍高。

  • 王儲妃列入等待名單後，挪威器官捐贈登記人數明顯上升。據報導，公布翌日單日填寫捐贈卡達2178份，約為平日平均的31倍，反映社會關注提升。

併發症 挪威

上一則

G7峰會談判桌面孔翻新 如今權力掌握在「這些人」手上

下一則

蒙古國抗議人士封路 力拓銅礦出口受阻

延伸閱讀

負面消息纏身 挪威王儲妃肺纖維化惡化列等待移植名單

負面消息纏身 挪威王儲妃肺纖維化惡化列等待移植名單
挪威王儲妃長子被控性侵等罪名 法院判刑4年

挪威王儲妃長子被控性侵等罪名 法院判刑4年
46歲傅子純驟逝震驚各界 急性血癌為何又快又猛？ 醫：易引發嚴重血栓

46歲傅子純驟逝震驚各界 急性血癌為何又快又猛？ 醫：易引發嚴重血栓
世界盃／哈蘭德迎領軍挪威暌違28年首秀 坦言「喜歡這壓力」

世界盃／哈蘭德迎領軍挪威暌違28年首秀 坦言「喜歡這壓力」

熱門新聞

目前新加坡人均空調使用率在亞太地區名列前茅，形成空調排放升溫、進而增加冷卻需求的惡性循環。新加坡氣候示意圖。(路透資料照)

比傳統空調省電最多50% 140年降溫老技術在新加坡翻紅

2026-06-08 21:51
印度拉達克（Ladakh）9日舉行的梭吉拉隧道（Zojila tunnel）貫通儀式後，車輛駛過隧道。(美聯社)

印度打通喜馬拉雅山區戰略隧道 連通中國邊境

2026-06-09 17:20

印度稱不讓一滴水流出 巴基斯坦指水資源條約仍有效

2026-06-10 16:36
日本品牌UNIQLO的自助結帳機方便結帳，卻淪為竊賊下手的目標。(美聯社)

UNIQLO自助結帳 竊賊光明正大騙機器「剪標籤偷衣」

2026-06-14 02:00
英王查理三世。（路透）

王室婚禮將至突傳噩耗 查理三世1天之內悲喜交加

2026-06-05 17:02
男子多次面試應徵依然找不到理想工作。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Ángel Ramírez Flores）

名校畢業仍陷求職困境 25歲英男在富豪爸豪華農舍悲傷離世

2026-06-12 21:03

超人氣

更多 >
面對離譜的小費提示螢幕 3成消費者這樣反制

面對離譜的小費提示螢幕 3成消費者這樣反制
世界盃／梅西「帽子戲法」登歷史進球王 阿根廷3：0取勝跨衛冕第一步

世界盃／梅西「帽子戲法」登歷史進球王 阿根廷3：0取勝跨衛冕第一步
紐約州要發21億元支票 近300萬人可拿到

紐約州要發21億元支票 近300萬人可拿到
「清純」華女微信釣14男結婚 再稱中國家人生病騙錢

「清純」華女微信釣14男結婚 再稱中國家人生病騙錢
身分調整新政上路後 綠卡、工卡核發有何變化？

身分調整新政上路後 綠卡、工卡核發有何變化？