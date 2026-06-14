泰王送愛女最後一程 座車內「老淚縱橫」畫面引熱議 官方未證實

泰王瓦吉拉隆功（左）13日與王后蘇堤達（右）率領王室成員，護送帕差拉吉帝雅帕公主遺體從朱拉隆功醫院移靈大皇宮。（歐新社）

泰國 帕差拉吉帝雅帕公主（Princess Bajrakitiyabha Narendira Debyavati）11日病逝，享年47歲。泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）13日與王后率領王室成員，護送公主遺體從朱拉隆功醫院移靈大皇宮。網路流傳，泰王在途中被拍到在座車內含淚，但相關畫面尚未經過官方核實。

泰媒Khaosod報導，車隊行經曼谷市中心時，大批民眾沿途聚集致哀，許多人低頭行禮、落淚，並手持公主肖像目送車隊通過。

遺體移靈大皇宮（Grand Palace）後安置於披曼拉泰雅殿（Pimarn Rattaya Hall），王室成員依傳統進行皇家沐浴禮，泰王與王后隨後在王室靈柩前敬獻花圈，僧侶誦經象徵喪禮正式展開。

網路社群流傳，泰王隔著車窗被拍到神情哀戚、眼眶泛淚的畫面，難掩白髮人送黑髮人的沉痛。但這張照片並未經過官方核實。

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帕差拉吉帝雅帕公主是泰王瓦吉拉隆功與第一任妻子頌莎瓦麗（Somsawali）的長女，1978年出生，生前曾任職外交與法律領域，並長期投入公共服務與人道工作，包括災害救援、囚犯與弱勢族群相關倡議。

泰王瓦吉拉隆功（右）2020年11月1日在活動上與帕差拉吉帝雅帕公主交談。(美聯社)

帕差拉吉帝雅帕2022年12月14日在為活動訓練犬隻期間，因嚴重心臟疾病突然倒下，送往朱拉隆功醫院治療，此後昏迷3年多，直到2026年6月11日辭世，享年47歲。死因是腹腔內感染、結腸炎、低血壓、心律不整和凝血障礙導致病情惡化。

大皇宮14日起開放民眾悼念長公主，大皇宮與玉佛寺13日至19日暫停對遊客開放。