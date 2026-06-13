曾被看好接班 47歲泰國長公主昏迷3年逝 牽動王位繼承

泰國長公主帕差拉吉蒂雅帕11日逝世，享年47歲。曼谷捷運站內的電子看板播放她的照片以示哀悼。(中央社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 泰國長公主帕差拉吉蒂雅帕昏迷三年後辭世，享年四十七歲。

泰國長公主帕差拉吉蒂雅帕昏迷三年後辭世，享年四十七歲。 重點二： 她曾被視為最具潛力的王位繼承人，對泰國繼承布局影響重大。

她曾被視為最具潛力的王位繼承人，對泰國繼承布局影響重大。 重點三：泰國進入十五天哀悼期，但王位繼承人選仍未由泰王明示。

泰國 王室12日宣布，昏迷超過3年的帕差拉吉蒂雅帕公主（Bajrakitiyabha）辭世，享年47歲。泰國總理阿努廷表示哀悼，呼籲民眾延續她關懷弱勢、追求正義與平等的精神。泰國長公主病逝，牽動王位繼承的布局，備受外界關注。

泰國當局宣布進入15天哀悼期，政府機關和學校降半旗，但體育賽事、演唱會等娛樂活動可依原計畫舉行。帕差拉吉蒂雅帕公主曾被視為泰國王室最受矚目且最具成就的成員之一，本來可能在仍不明朗的王位繼承問題中扮演關鍵角色。

泰王瓦吉拉隆功在4段婚姻中有7名子女，他尚未宣布王位繼承人，不過按照繼承規定，男性享有優先權。BBC報導，帕差拉吉蒂雅帕是泰王瓦吉拉隆功7名子女中的長女，1978年12月7日出生。她受過法律專業訓練，並於美國康乃爾大學取得兩個研究生學位。

帕差拉吉蒂雅帕2012年至2014年間擔任泰國駐奧地利大使，倡議監獄制度改革，特別關注入獄的弱勢女性。2021年，瓦吉拉隆功任命她為王室私人衛隊參謀長，並授予上將軍階。由於能力出眾且深受父親信任，她長期被視為泰國王位繼承問題中的重要人選。

身為健身愛好者的帕差拉吉蒂雅帕經常參加長跑活動，但她於2022年12月帶狗運動時突然昏倒，醫師研判是心臟黴漿菌感染引發嚴重心律不整所致，自此陷入昏迷。

在泰國，王室制度仍具有極大影響力，帕差拉吉蒂雅帕一直被視為最有希望接替父親的人選。她的離世，也使泰國王位繼承問題持續懸而未決。由於泰國《冒犯君主罪》法律極為嚴格，相關議題幾乎無法在公開場合進行討論。

在泰國曼谷朱拉隆功國王紀念醫院外，一名女子12日手持泰王長女、47歲帕差拉吉蒂雅帕公主的照片，得知公主去世消息後悲痛不已。(路透)

泰國公主帕差拉吉蒂雅帕昏迷超過3年後，於11日晚間過世。資料照片。（路透）