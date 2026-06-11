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日本國會修法救皇室繼承危機 德仁罕見親自發聲

編譯周辰陽／即時報導
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日本天皇德仁11日在東京皇居舉行記者會，記者向他鞠躬致意。(路透)
日本天皇德仁11日在東京皇居舉行記者會，記者向他鞠躬致意。(路透)

日本天皇德仁即將出訪荷蘭與比利時，11日在皇居舉行記者會。雖未直接評論如何確保皇室成員人數的相關爭論，但仍罕見表示，希望能找到一項「獲得國民理解」的解決方案。

共同社報導，日本政府計畫儘速啟動《皇室典範》修法程序，力拚在本屆國會會期內完成立法。10日提交首相高市早苗的修法草案主要包括兩項內容：允許女性皇族與平民結婚後仍保有皇族身分，以及允許皇室從11個舊宮家分支家族中收養男性成員。

德仁在記者會上表示，皇室的根本原則是「與國民同喜同悲」。他接著說：「我也希望有關如何確保皇室成員人數的討論，能夠獲得國民的理解。」

宮內廳長官黑田武一郎當天稍早向德仁報告，國會已就修法以確保皇室制度穩定運作達成「立法府共識」。黑田表示，他認為德仁希望能找到一項獲得國民理解與接受的方案，這也符合天皇地位建立在國民意志基礎上的立場。黑田也已向德仁的弟弟、皇嗣秋篠宮文仁親王報告相關內容。

法新社指出，日本皇室依據嚴格規定運作，只有父系男性後裔才有資格繼承皇位。德仁與雅子皇后育有一女愛子，但依現行男性繼承規定，她未來若與平民結婚，將必須脫離皇籍，也意味著日本皇位未來繫於皇室唯一年輕男性繼承人、德仁的19歲姪子悠仁一人身上。

日本皇室其他成員不是無法繼承皇位的女性，就是年長男性，其中最年輕者為悠仁的父親、現年60歲的秋篠宮。為擴大日益萎縮的皇位繼承體系，日本國會議員已原則上同意修訂《皇室典範》。眾議院議長森英介在向高市提交國會意見前表示：「考量到各方意見分歧，我們相信已經提出現階段所能達成的最佳方案。」

森英介表示，依照提案內容，被收養的男性成員本身不具皇位繼承資格，但子嗣可被列入皇位繼承順序。待政府完成修法草案後，法案將送回國會審議，他希望能在本屆國會會期於7月17日結束前完成立法。

不過，儘管日本社會廣泛支持女性繼承皇位與女天皇的構想，國會提出的改革方案並未觸及此一議題。德仁提到希望相關討論能「獲得國民理解」後，也引發部分日本網友討論。雅虎新聞相關報導留言區一則獲得超過3.2萬人認同的留言指出，德仁之所以強調「獲得國民理解」，可能反映他對國會議員單方面推動相關改革有所保留，並質疑「陛下都說到這個程度，那些議員究竟是怎麼想的？」。

精華 FAQ

  • 德仁雖未直接評論具體制度設計，但罕見表示，希望關於確保皇室成員人數的討論，能找到一項獲得國民理解的解決方案，並強調皇室原則是與國民同喜同悲。

  • 草案主要有兩項：一是允許女性皇族與平民結婚後，仍保有皇族身分；二是允許皇室從11個舊宮家分支家族中收養男性成員，以擴大可用人力。

  • 因現行制度只允許父系男性繼承，德仁之女愛子若婚後須離皇籍，皇位未來幾乎只剩19歲的悠仁一人可承接，其他成員不是女性就是年長男性，風險極高。

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