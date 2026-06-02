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黛妃親筆信曝光 揭新婚心境「像和大人玩遊戲、討厭倫敦」

TVBS新聞網／編輯 廖國安 報導
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黛妃與當時的查理王子於1981年7月29日完婚。（路透資料照片）
黛妃與當時的查理王子於1981年7月29日完婚。（路透資料照片）

英國已故黛安娜王妃（Princess Diana）一封從未公開的親筆信件近日曝光，這封寫於1981年蜜月期間的私人信函，是寄給她昔日女校同學的，信中透露她婚後真實心境，直言自己「討厭倫敦」，更形容嫁入王室的新婚生活「像和大人玩遊戲」。

據英國《每日電訊報》報導，這封信以巴爾莫勒爾城堡皇室信紙書寫，收件人為黛妃在西希斯女校（West Heath Girls' School）的同學Katherine Hanbury。信中提到蜜月旅程有「無盡陽光」與「平靜海面」，並表示待在蘇格蘭是「一大享受」，因為她熱愛戶外生活，卻「討厭倫敦」。

黛妃與當時的查理王子於1981年7月29日完婚，隨後搭乘皇家遊艇展開12天地中海蜜月之旅，接著前往蘇格蘭停留數月。這封信件日期為同年9月27日，黛妃在信中寫道：「結婚真的很棒，兩個月後這麼說應該很安全吧！」並形容適應皇室新生活「像是和大人玩遊戲」。

這批收藏將於今年7月在東薩塞克斯郡拍賣，預估價格為4,000至6,000英鎊（約新台幣17萬至25萬元）。拍賣時間恰逢查理與黛妃結婚45周年紀念日。收藏品還包括黛妃學生時期照片，其中一張可見她與女演員Tilda Swinton及導演Joanna Hogg同框。

拍賣行專家Albert Radford表示，這批珍貴檔案呈現黛妃在名聲與責任降臨前的真實面貌。據同學回憶，黛妃當年曾自願打掃校長住所，展現她謙遜、重視家庭的本性。黛妃與查理育有威廉與哈利兩子，1992年分居、1996年離婚，1997年於巴黎車禍身亡，享年36歲。

黛妃親筆信曝！揭新婚心境「像和大人玩遊戲、討厭倫敦」

TVBS新聞網

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