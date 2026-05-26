我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美光市值衝進兆元俱樂部 瑞銀估未來一年再翻倍

川普稱年度健檢結果「完美」 將屆80歲體能受關注

「我也希望收到泰勒絲的喜帖」威廉王子爆料夏綠蒂是Swiftie

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
英國王儲威廉一家五口。（歐新社）
英國王儲威廉一家五口。（歐新社）

英國王儲威廉近日坦言，希望能收到流行天后泰勒絲（Taylor Swift）與NFL球星凱爾西（Travis Kelce）今夏婚禮的邀請函。他接受英國節目「Heart Breakfast」訪問時，不僅透露三個孩子都是泰勒絲的忠實粉絲，還分享一家人去年前往倫敦觀看「The Eras Tour」演唱會的難忘經驗。

英國每日郵報報導，主持人Amanda Holden與Jamie Theakston在節目中詢問威廉王子，是否已收到傳聞將於7月3日在紐約舉辦的婚禮邀請函？對此，威廉先笑著回答「無可奉告（No comment!）」，接著補充表示：「我希望應該會有邀請吧，我想可能會收到，但我們再看看吧。」

威廉也透露，女兒夏綠蒂是家中最狂熱的「Swiftie」。他回憶，去年帶著喬治、夏綠蒂一同欣賞泰勒絲的「The Eras Tour」演唱會，並大讚現場氣氛震撼。威廉說：「我們當時在溫布利球場包廂，距離舞台其實有點遠，但現場氣氛真的太驚人了。」

泰勒絲與凱爾西日前觀賞NBA東區冠軍戰第三戰。（歐新社）
泰勒絲與凱爾西日前觀賞NBA東區冠軍戰第三戰。（歐新社）

威廉形容，泰勒絲演唱時甚至能感受到地板震動，「真的太棒了！」他也透露，演唱會結束後，一家人還與泰勒絲及凱爾西合影自拍，成為王室粉絲們津津樂道的話題。

泰勒絲這場不知道日期也沒公布地點的世紀婚禮，如今已成為全球娛樂與體育圈最受矚目的話題，但連身邊好友、王室成員與NFL教練團，都對細節一無所知。

凱爾西所屬的NFL酋長隊總教練Andy Reid被問到是否收到婚禮邀請，他笑稱：「應該有吧，我想應該有。」還開玩笑表示，只要自己到時候還穿得下燕尾服，就一定會出席。

泰勒絲 NFL

上一則

日中關係低潮 4月日本關西機場中國旅客暴減61%

延伸閱讀

泰勒絲世紀婚禮要求「單身不准攜伴」 傳有賓客心寒：不想去了

泰勒絲世紀婚禮要求「單身不准攜伴」 傳有賓客心寒：不想去了
BTS再獲全美音樂獎年度藝人 獵魔女團奪年度歌曲

BTS再獲全美音樂獎年度藝人 獵魔女團奪年度歌曲
擊敗泰勒絲 韓團BTS二度奪下全美音樂獎「年度藝人」

擊敗泰勒絲 韓團BTS二度奪下全美音樂獎「年度藝人」
趙露思為曼谷演唱「學泰語不到10小時」 師喊：沒愛錯人

趙露思為曼谷演唱「學泰語不到10小時」 師喊：沒愛錯人

熱門新聞

日本香蕉進口商協會近期告訴英國金融時報，催熟香蕉所需的乙烯供應出問題，可能很快就會讓日本失去這種受歡迎的水果。路透

沒石油連香蕉都沒得吃？日本事情大條了

2026-05-23 13:33
一名烏克蘭士兵於烏克蘭的札波羅熱進行軍事研習。(路透)

路透爆料「解放軍秘密訓練200名俄軍」 受訓內容曝光

2026-05-19 23:00
川普政府22日宣布，大多數綠卡申請人將必須前往海外在美國領事館申請永久居留權。（美聯社）

移民制度重大轉變 這些合法居留者都受影響…今日5件事

2026-05-22 15:10
美國總統川普堅持伊朗不得持有濃縮鈾，若德黑蘭同意將濃縮鈾轉移到中國，將是很大的突破。（歐新社）

伊朗濃縮鈾送中國？北京外交部回應耐人尋味

2026-05-26 09:40
以色列總理內唐亞胡3月19日在耶路撒冷。(路透)

上月才自爆罹癌 以色列總理內唐亞胡驚傳送醫 原因曝光

2026-05-26 03:33
美國總統川普20日在美國海岸防衛隊學院畢業典禮發表演說後，搭乘空軍一號返回馬里蘭州安德魯斯聯合基地，並向媒體發表談話。(美聯社)

川普稱伊朗問題進入最後階段 傳內唐亞胡「急壞了」

2026-05-20 19:57

超人氣

更多 >
專家建議退休族刪減這九種開支 一年可省將近3萬元

專家建議退休族刪減這九種開支 一年可省將近3萬元
最好別買好市多香蕉？網揭「兩大雷點」：根本是買罪受

最好別買好市多香蕉？網揭「兩大雷點」：根本是買罪受
黃仁勳：AI時代讀哪科不重要 但「這三個能力」不可或缺

黃仁勳：AI時代讀哪科不重要 但「這三個能力」不可或缺
想活得久又健康？專家：這8個習慣比保健品更重要

想活得久又健康？專家：這8個習慣比保健品更重要
「你怎麼還沒死」夫婦槍殺2死3傷問倖存者 淡定買飲料

「你怎麼還沒死」夫婦槍殺2死3傷問倖存者 淡定買飲料