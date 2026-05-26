「我也希望收到泰勒絲的喜帖」威廉王子爆料夏綠蒂是Swiftie

英國王儲威廉一家五口。（歐新社）

英國王儲威廉近日坦言，希望能收到流行天后泰勒絲 （Taylor Swift）與NFL 球星凱爾西（Travis Kelce）今夏婚禮的邀請函。他接受英國節目「Heart Breakfast」訪問時，不僅透露三個孩子都是泰勒絲的忠實粉絲，還分享一家人去年前往倫敦觀看「The Eras Tour」演唱會的難忘經驗。

英國每日郵報報導，主持人Amanda Holden與Jamie Theakston在節目中詢問威廉王子，是否已收到傳聞將於7月3日在紐約舉辦的婚禮邀請函？對此，威廉先笑著回答「無可奉告（No comment!）」，接著補充表示：「我希望應該會有邀請吧，我想可能會收到，但我們再看看吧。」

威廉也透露，女兒夏綠蒂是家中最狂熱的「Swiftie」。他回憶，去年帶著喬治、夏綠蒂一同欣賞泰勒絲的「The Eras Tour」演唱會，並大讚現場氣氛震撼。威廉說：「我們當時在溫布利球場包廂，距離舞台其實有點遠，但現場氣氛真的太驚人了。」

泰勒絲與凱爾西日前觀賞NBA東區冠軍戰第三戰。（歐新社）

威廉形容，泰勒絲演唱時甚至能感受到地板震動，「真的太棒了！」他也透露，演唱會結束後，一家人還與泰勒絲及凱爾西合影自拍，成為王室粉絲們津津樂道的話題。

泰勒絲這場不知道日期也沒公布地點的世紀婚禮，如今已成為全球娛樂與體育圈最受矚目的話題，但連身邊好友、王室成員與NFL教練團，都對細節一無所知。

凱爾西所屬的NFL酋長隊總教練Andy Reid被問到是否收到婚禮邀請，他笑稱：「應該有吧，我想應該有。」還開玩笑表示，只要自己到時候還穿得下燕尾服，就一定會出席。