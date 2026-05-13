我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

首位鑄在美國硬幣上的亞裔：好萊塢將拍黃柳霜傳記電影 辛芷蕾主演

每天吃杏仁有益健康 但要注意這3件事

凱特王妃公開罹癌後首度出訪 赴義北城市考察幼兒教育

中央社倫敦13日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
英國凱特王妃13日展開為期2天義大利訪問行程。圖為她離開義北城市雷焦艾米里亞國際...
英國凱特王妃13日展開為期2天義大利訪問行程。圖為她離開義北城市雷焦艾米里亞國際中心時揮手致意。(路透)

英國凱特王妃今天展開為期2天義大利訪問行程，將拜訪以幼童教育聞名的義北城市雷焦艾米里亞（Reggio Emilia）。這是她2年前宣布罹癌以來首次正式出訪，聚焦幼兒發展議題。

法新社報導，凱特（Princess Catherine）2024年3月宣布確診罹患癌症並已開始接受化療，但她未透露是何種癌症。去年1月她宣布癌症已緩解，並持續逐步重拾公開的王室職務。

凱特上次正式出訪回溯至2022年12月，當時她與丈夫英國王儲威廉王子（Prince William）一同前往美國波士頓頒發環境獎「為地球奮鬥獎」（The Earthshot Prize）。

學前教育是凱特特別關心的議題。她有3名子女，分別是喬治王子（Prince George）、夏綠蒂公主（Princess Charlotte）和路易王子（Prince Louis），現年分別12歲、11歲和8歲。

肯辛頓宮（Kensington Palace）透過聲明表示，凱特這次出訪著重於她在幼兒發展方面的工作，這將是1場「為了探索支持幼童及其照顧者的領先國際方法，所進行的高層級實地考察任務」。

聲明還說，凱特期待「第一手觀察，雷焦艾米里亞教學法（Reggio Emilia Approach，又稱瑞吉歐教學法）如何營造大自然與充滿愛的人際關係交融的環境」。

英國凱特王妃13日抵達義大利雷焦艾米里亞市政廳外，與孩子們打招呼。(路透)
英國凱特王妃13日抵達義大利雷焦艾米里亞市政廳外，與孩子們打招呼。(路透)

凱特 癌症 義大利

上一則

菲律賓參議員躲ICC通緝 參院突傳槍響

下一則

人群驚慌失措 菲律賓參議院槍響 進入封鎖狀態

延伸閱讀

凱特王妃罹癌治療後首次出訪 將赴義大利關懷兒童

凱特王妃罹癌治療後首次出訪 將赴義大利關懷兒童
威廉凱特結婚15周年 英王室再迎新成員 今年1歲了

威廉凱特結婚15周年 英王室再迎新成員 今年1歲了
前男友孫耀寧服刑中 王愛琳認錯聲明：為愛誤入歧途

前男友孫耀寧服刑中 王愛琳認錯聲明：為愛誤入歧途
研究：從未結婚罹癌率遠已婚 男高出68% 女高出83%

研究：從未結婚罹癌率遠已婚 男高出68% 女高出83%

熱門新聞

墨西哥首都墨西哥城。（新華社）

「最幸福又住得起」國家排行 第1名讓人跌破眼鏡

2026-05-08 19:05
宏迪亞斯郵輪上的乘客5月6日拿著雙目望遠鏡眺望。(美聯社)

垃圾場朝聖成鬼門關？漢他病毒郵輪零號病人身分確認

2026-05-09 12:40
英國哈利王子（右）與妻子梅根驚傳分居。（路透）

哈利與愛妻梅根驚傳「分居」知情人士爆：兩人只是名義上的夫妻

2026-05-09 02:00
示意圖，非當事人。（圖／AI生成）

瑞士選美佳麗遭丈夫勒斃 子宮被挖、肢體丟攪拌機「絞成肉泥」

2026-05-10 21:47
瑞士國際航空頭等艙爆發離譜事件，法國籍男乘客侵犯熟睡的女乘客遭逮；示意圖，非當事航班。（新華社）

法男頭等艙性侵熟睡女乘客 噁留字條：妳睡著真美

2026-05-10 23:37
瑞士格林德瓦山區近日發生一起令人看傻眼的插曲，一對登山情侶在攻頂後，疑似以為四下無人，竟在山頂露台上「脫掉束縛」瘋狂激戰。非新聞事件圖。 (路透)

情侶忘情激戰10分鐘 即時影像拍下慘變「全球直播」

2026-04-22 19:58

超人氣

更多 >
不就是家建材五金連鎖店 為何一到停車場就「被盯上」

不就是家建材五金連鎖店 為何一到停車場就「被盯上」
魯比歐遭北京禁止入境 怎麼陪川普訪中？中國「改譯名」悄解套

魯比歐遭北京禁止入境 怎麼陪川普訪中？中國「改譯名」悄解套
歐巴馬坦承婚姻有壓力 米雪兒感挫折…原因竟與川普有關

歐巴馬坦承婚姻有壓力 米雪兒感挫折…原因竟與川普有關
王愛琳案引震蕩 國土安全部喊查綠卡+違規遣返中國

王愛琳案引震蕩 國土安全部喊查綠卡+違規遣返中國
從美妝帝國到極簡生活 他放棄億萬財富只為當神父

從美妝帝國到極簡生活 他放棄億萬財富只為當神父