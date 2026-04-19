我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

公校教育／想讓孩子上紐約資優班？申請全攻略

台裔鞋王謝家華遺產之爭 法院：生前喪失簽約心智能力

英國女王「官方傳記」確定出版 女歷史學家執筆：莫大榮幸

中央社／倫敦18日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
已故英國女王伊麗莎白二世搭。（路透）
已故英國女王伊麗莎白二世搭。（路透）

英國王室18日表示，歷史學家凱依（Anna Keay）將為在位70年、於2022年9月辭世的女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）撰寫官方傳記。

中央社引述法新社報導，根據英國媒體消息，英王查理（King Charles III）本就屬意由女性來撰寫他母親權威性的生平記述。

凱依以記述1649至1660年間英國史上唯一共和時期的歷史作品聞名，她表示獲此重任是「莫大的榮幸」。

白金漢宮（Buckingham Palace）聲明指出，凱依將獲准查閱女王在王室檔案館內保存的個人及公務文件。

宮方還補充，凱依也可以訪談王室成員、女王生前摯友以及宮廷工作人員。

凱依形容伊麗莎白二世是一位「非凡的女性，一生橫跨劇變的世紀」。

她表示：「我衷心感謝國王陛下的信任，將這項責任交付給我，並允許我查閱女王的文件。我將竭盡所能，忠實呈現她的一生與貢獻。」

官方王室傳記有時會揭露主人翁生前不為人知的細節。

例如傳記作家蕭克勞斯（William Shawcross）撰寫女王母親、伊麗莎白王太后的官方傳記時，便曾揭露她於60多歲時罹患大腸癌，所幸經治療康復。

上一則

捷克人愛健行成痴 森林標誌系統完善 不需地圖不怕迷路

下一則

今年第7次 北韓再射飛彈 估擁數十枚核彈頭

延伸閱讀

英女王生前擔心對話遭到孫子哈利密錄 幫安德魯埋單擺平性侵官司

英女王生前擔心對話遭到孫子哈利密錄 幫安德魯埋單擺平性侵官司
羅康納力促英王 會晤艾普斯坦案受害人

羅康納力促英王 會晤艾普斯坦案受害人
英王27日起訪美 赴華府紐約和維吉尼亞州

英王27日起訪美 赴華府紐約和維吉尼亞州
販毒害死馬修派瑞 美「K他命女王」判15年 律師這麼說…

販毒害死馬修派瑞 美「K他命女王」判15年 律師這麼說…

熱門新聞

一艘液化天然氣運輸船4月1日駛離荷莫茲海峽後朝印度孟買前進。(路透)

3油輪闖荷莫茲遇美伊談判破局 2艘急迴轉、1油船堅決挺進結果曝光

2026-04-12 03:53
沙烏地阿拉伯蘇丹王子空軍基地3月27日遭伊朗攻擊後，一架美國空軍E-3空中預警與管制系統飛機嚴重損毀。圖為沖繩嘉手納基地的E-3同型機。（中央社）

全被看光 FT：伊朗秘密接手中國衛星 鎖定中東美軍基地

2026-04-15 11:25
川普12日在真實社群發布一張將自己比為耶穌的AI生成圖像，引發保守派與基督教支持者反彈，伊朗駐塔吉克大使館14日也發布AI生成影像，顯示耶穌「下凡」，揮拳擊中川普的臉。(照片翻攝X / IRANinTJ)

川普自比耶穌圖挨轟 伊朗釋AI影片「耶穌一拳打臉吐血」

2026-04-15 21:11
圖為俄羅斯油輪載運石油出口。(美聯社)

俄羅斯證實 海軍護航俄油輪通過英吉利海峽

2026-04-13 11:37
美軍中央司令部宣布，將於美東時間13日上午10時開始針對進出伊朗港口的所有海上交通實施封鎖。（路透）

美軍：美東4/13上午10時對所有往來伊朗船隻實施封鎖

2026-04-12 18:41
伊朗駐印度大使法塔利。(路透)

油輪在荷莫茲海峽遭襲 印度怒召伊朗大使要求解釋

2026-04-18 12:58

超人氣

更多 >
再出招 貝森特：將強制銀行蒐集公民身分資料

再出招 貝森特：將強制銀行蒐集公民身分資料
傳北京願接收或稀釋伊朗濃縮鈾 協助結束伊朗戰爭

傳北京願接收或稀釋伊朗濃縮鈾 協助結束伊朗戰爭
正準備退休 餐飲業者因一亞裔習慣 畢生積蓄全被盜

正準備退休 餐飲業者因一亞裔習慣 畢生積蓄全被盜
逼吃痰、肛交…BLACKPINK Jisoo親哥被控家暴 瘀傷照曝光

逼吃痰、肛交…BLACKPINK Jisoo親哥被控家暴 瘀傷照曝光
買菜越來越貴？退休族靠這10招悄悄省下一筆

買菜越來越貴？退休族靠這10招悄悄省下一筆