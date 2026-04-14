英王27日起訪美 赴華府紐約和維吉尼亞州

白金漢宮指出，查理三世（King Charles Ⅲ）將與妻子卡蜜拉王后（Queen Camilla）一同訪美，以慶賀美國獨立250週年。(路透)

白金漢宮今天表示，英王查理三世訂27日至30日對美國進行國是訪問，行程涵蓋華府、紐約和維吉尼亞州，隨後於5月1日轉往英國海外領土百慕達（Bermuda），整個出訪行程於2日結束。

白金漢宮指出，查理三世（King Charles Ⅲ）將與妻子卡蜜拉王后（Queen Camilla）一同訪美，以慶賀美國獨立250週年，彰顯英美歷史連結以及雙邊既深且廣的經濟、安全、文化和人與人之間關係。

按規劃，抵達首站華府後，查理三世和卡蜜拉將先接受美國總統川普 （Donald Trump）和第一夫人梅蘭妮亞 （Melania Trump）的非正式款待，形式為私密茶會。查理三世和卡蜜拉接著將出席花園派對，與來自不同領域的受邀賓客同慶英美雙邊連結。

川普將在白宮 正式接待查理三世和卡蜜拉，儀式包含閱兵。查理三世擬與川普共同出席英美雙邊會談，隨後在卡蜜拉陪同下，赴美國國會發表演說。

演說結束後，查理三世和卡蜜拉將返回白宮，晚間接受川普和梅蘭妮亞的國宴款待。

白金漢宮表示，這將是繼1991年英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）對美進行國是訪問之後，再次有英國君主向美國國會發表演說。兩場演說相隔35年。

離開華府、轉往紐約之前，查理三世和卡蜜拉將向陣亡將士紀念碑獻上花圈和鮮花，標誌英美之間多年來的軍事夥伴關係。

據白金漢宮規劃，查理三世和卡蜜拉在紐約除了將出席一系列經濟、文化藝術、兒少關懷等軟性活動，也將悼念死於2001年911恐怖攻擊事件的民眾，並與救難人員和罹難者家屬會面。今年的9月11日是911事件25週年。

值得一提的是，今年適逢童書「小熊維尼」（Winnie-the-Pooh）問世100年。致力推廣、本身也熱愛閱讀的卡蜜拉在紐約一場英美文學招待會上，預計將觸及英美讀者對「小熊維尼」的共同喜愛。「小熊維尼」的文本和插畫創作者都是英國人。

結束紐約行程後，在維吉尼亞州，查理三世和卡蜜拉將出席一系列社區、生態保育和原住民文化活動。

查理三世接著將前往百慕達，展開為期2天的訪問。白金漢宮表示，這是查理首次以君主身分出訪英國海外領土。

根據白金漢宮提供的行程，查理三世將對百慕達的生物多樣性和生態保育計畫進行實地了解、與百慕達的文化藝術和創意領域代表會面、出席百慕達航海文化相關活動，並參訪博物館、參觀百慕達歷史主題展覽，以深化「對百慕達與跨大西洋奴隸貿易之間關聯的理解」。

此外，查理三世將與百慕達海巡人員會面，了解他們如何確保周邊水域安全、打擊海上非法活動。他也將為一座新建海巡站揭幕。

「太空永續」也是查理三世擬關注的課題。按規劃，查理三世將與英國太空總署（UK Space Agency）代表會面，了解英方協助在百慕達新建望遠鏡觀測站的規畫。白金漢宮表示，建設望遠鏡觀測站有助追蹤太空碎片、維護國際太空永續。