新書揭祕：英女王晚年憂哈利夫婦密錄對話 花1630萬幫安德魯擺平性侵官司

英國已故女王伊麗莎白二世（右）據傳晚年擔心孫子哈利夫妻（中、左）會密錄雙方對話。（美聯社）

英國女王伊麗莎白二世生前的最大恐懼之一，竟然是擔心不肖孫哈利 與孫媳婦梅根，會竊錄私下對話，當作Netflix 節目的素材，藉以牟利！

英國王室史學家維克斯（Hugo Vickers）曾覲見女王40多次，他近日為宣傳新作「Queen Elizabeth II: A Personal History（暫翻「伊麗莎白二世女王：私人歷史」）」而上英國電訊報的播客節目。維克斯透露，女王與梅根關係不睦，甚至曾因對方對溫莎城堡園丁無禮而出言斥責。女王也一度擔心，哈利夫婦在私人會面時可能暗中配戴錄音設備，讓王室內幕曝光。

維克斯還說，已故王夫菲利浦親王曾考慮控告Netflix，原因是影集「王冠」（The Crown）對他姊姊之死的描繪不實。

另外，已被褫奪王室頭銜的安德魯，是女王的次子，捲入淫媒艾普斯坦醜聞，並與未成年少女有不當關係。雙方庭外和解金1630萬美元，也是女王埋單，以免讓女王2022年登基70年的白金禧（Platinum Jubilee）慶祝大典蒙塵。

福斯新聞、電訊報報導，維克斯在著作中透露，哈利王子 與梅根曾提出「半進半出」方案，希望能在履行官方王室職務的同時，追求財務獨立。然而，王室高層對這項構想反應負面，指出身為全職王室成員，代表必須將人生完全奉獻給這個角色。維克斯在書中寫道，哈利最後是「極不情願地」退出王室。

哈利和梅根定居加州後，兩人接受知名主持人歐普拉專訪，公開吐露對王室的不滿。這場爆炸性專訪中提出多項對王室的指控，全球約有5000萬人收看。維克斯聲稱，在那場震撼爆料訪談播出後，女王開始拒絕單獨接聽哈利的電話，除非身邊有其他人在場，「每當哈利王子打電話給祖母時，女王都會要求自己的侍女留在身邊。」

維克斯接受福斯新聞採訪時直言「我認為最不可原諒的，是哈利和梅根在女王晚年帶給她的壓力」。他在書中也表達相似看法，稱哈利梅根在女王人生最後幾年帶給她的痛苦，怎麼形容都不為過。