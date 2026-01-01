日皇新年感言呼籲世界對話 高市矢言打造富強日本

我的頻道

中央社／東京1日電
日皇德仁發表新年感言。（美聯社）
日本迎來新年之際，日皇德仁發表新年感言，關切天災、物價上漲與全球衝突，呼籲以對話與合作為世界帶來希望；同時，首相高市早苗也在社群媒體X發文，悼念2024年的天災罹難者，並矢言將把日本列島打造得更加強大而富裕，讓下一世代懷抱「希望」。

德仁透過宮內廳發表新年感言，提及接連發生的自然災害、物價上漲，以及世界各地持續不斷的戰爭與衝突。宮內廳也公開日皇一家三口、上皇明仁與上皇后美智子夫妻，以及秋篠宮文仁親王一家四口的近期合影照片。

德仁表示，對於因戰爭與衝突而失去眾多生命「深感痛心」，並強調「透過不斷對話，努力加深彼此理解、攜手合作的重要性」，祈願新的一年能成為日本與全世界人民都能懷抱希望、持續前行的一年。

德仁也回顧去年迎來戰後80年，指出將戰後至今的經驗與記憶持續傳承下去的重要性。

面對頻繁發生的地震、豪雨、山林火災與大雪等災害，以及物價上升所帶來的生活壓力，德仁對默默投入實際行動、持續付出努力的人們表達感謝，並期盼社會能在彼此關懷、相互扶持中克服困境。

另一方面，首相高市早苗在X發文，首先悼念2024年能登半島地震及奧能登豪雨的罹難者，向所有受災民眾致上慰問。

她表示，日前親赴災區視察後，深刻感受到復舊與重建仍僅處於起步階段，政府將全力以赴、團結一致，致力於恢復災前充滿活力的地方樣貌。

高市指出，今年適逢昭和改元100周年。昭和時代歷經戰爭、終戰、復興與高度經濟成長，是日本遭逢巨大變革的年代，但同時也是多數國民懷抱「明天會比今天更好」，充滿「希望」的時代。

她強調，當前的令和時代同樣面臨人口減少、物價高漲，以及戰後最嚴峻且複雜的安全保障環境；放眼全世界，自由開放的國際秩序動搖，政治與經濟的不確定性升高。

談及未來世代，高市表示，無論是今年首次取得投票權的18歲年輕人，或是剛出生的嬰兒，都是有可能生活到22世紀的一代人，希望他們能夠相信日本的未來，懷抱「希望」而活。

她呼籲，當代肩負責任的人們，有責任將「日本列島打造得更加強大而富裕」，將更好的國家交付給下一世代。

高市最後表示，讓日本列島變得強大而富裕，並透過這樣的努力孕育出「希望」，是她在新年向全體國民立下的誓言。祈願今年能成為每一個人都感受到幸福的一年。

日本 高市早苗 地震

