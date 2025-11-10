我的頻道

如何跟孩子談爺爺與媽媽罹癌？威廉王子：隱瞞沒用多溝通

編譯周辰陽／即時報導
英國王儲威廉9日在倫敦戰爭紀念碑參加2025年國殤紀念儀式。(路透)
英國王儲威廉9日在倫敦戰爭紀念碑參加2025年國殤紀念儀式。(路透)

英國王儲威廉日前首度訪問巴西，出席他創辦並擔任主席的第五屆「地球獎」（Earthshot Prize）頒獎典禮。期間接受當地媒體專訪，被問及他與妻子凱特過去2年如何面對並向孩子們說明家庭遭遇的困難，包括凱特與查理三世先後罹癌的消息。

BBC報導，凱特1月透露癌症已經緩解，查理國王仍在接受治療。威廉王子表示，他們選擇與孩子們多交流，「大多數時候，對他們隱瞞事情是行不通的。每個家庭都有自己的困難與挑戰。這非常個人化，也取決於當下的情境，看你如何處理這些問題。」

身為三個孩子的父親，威廉坦言有時候會覺得自己對孩子說得太多，但大多數時候隱瞞事情行不通。他說：「解釋他們的感受、為什麼會發生這些事情，並提供其他角度幫助他們理解自己為何會有這樣的感受，有助於他們更全面地看待問題，也能更放鬆地接受，不會因為『你在對我隱瞞什麼？』而感到焦慮。」

他進一步指出：「當沒有答案時，問題只會更多。」補充說，「這永遠是種平衡，該說多少？該說什麼？該何時說？父母沒有說明書，只能隨遇而安。」

威廉表示，他和凱特不允許孩子使用手機，「這真的很難，我們的孩子沒有手機。我想等喬治升上中學後，或許會給他一部功能受限的手機。」他坦承，這個問題漸漸變得有些緊張，但喬治明白原因，「我們會向他解釋為什麼這樣不合適，我認為問題主要在於網路使用。」

他說：「我認為孩子們可能接觸到太多他們不需要看到的線上內容。」還說，自己或凱特幾乎每天都會接送孩子上學，笑稱自己是計程車司機。

凱特 查理三世 癌症

