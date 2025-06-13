日本佳子公主出訪 巴西總統接見 這套洋裝被網友讚爆

巴西總統魯拉（左）接見日本秋筱宮佳子公主。（歐新社）

日本 秋筱宮佳子公主11日訪問巴西 首都巴西利亞，由巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）接見，並在總統府高原宮舉行會晤。被外國媒體封為「東洋的黛安娜」的佳子公主，這次訪巴西，時尚話題不斷，日前以一襲紅刺繡洋裝出席活動，被網友讚爆。

巴西總統魯拉（右）接見日本秋筱宮佳子公主。（歐新社）

中央社報導，佳子公主應巴西政府邀請，5日抵達聖保羅，展開為期十天的訪問。此行訪問是為紀念1895年11月5日簽署確立兩國之間外交關係的「巴西與日本友好通商和航海條約」130周年。

佳子公主現年30歲，是日本皇室秋筱宮文仁親王和紀子妃的次女，也是德仁天皇的侄女。日本是君主立憲制國家，皇室在國際場合擔任象徵性親善角色，促進國家外交。

佳子公主日本代表團11日首先在巴西國會受到參議院議長阿爾柯倫布雷（Davi Alcolumbre）和眾議院議長莫塔（Hugo Motta）的歡迎，出席紀念雙邊關係周年舉行的隆重會議，隨後參加巴西外交部午宴。

今年也是日本移民 巴西117周年。1908年，首艘載運781名日本移民的船隻「笠戶丸」號抵達巴西聖多斯港（Santos），從那時起，兩國的經濟和文化關係開始深化。

除聖保羅和巴西利亞外，佳子公主在巴西的行程還包括訪問里約熱內盧、馬林加（Maringá）、隆德里納（Londrina）、坎皮納斯（Campinas）、福斯杜伊瓜蘇（Foz do Iguaçu）、大平原（Campo Grande）等日本社區占有重要地位的城市。

佳子公主巴西行，時尚話題不斷。（路透）

另據日本媒體「女性自身」報導，佳子公主去年訪問希臘時，被外媒封為「東洋的黛安娜」。佳子7日訪問巴西學校和養老院時，穿的白色花與綠葉洋裝是Viaggio Blu品牌去年秋裝，售價5萬9400日圓（約414美元）。該品牌已決定將這件洋裝重新上市。佳子在8日以一襲華麗紅色刺繡洋裝搭配白色小外套，也廣獲網友讚賞。