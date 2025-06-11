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凱特王妃罹癌若無好轉…他揭應變計畫 籌備葬禮代號曝光

記者陳穎／即時報導
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白金漢宮已為凱特王妃擬定一項名為「雷丁橋行動」應變她健康惡化過世。（路透）
白金漢宮已為凱特王妃擬定一項名為「雷丁橋行動」應變她健康惡化過世。（路透）

英國王室評論員貝特朗・德克斯（Bertrand Deckers）即將於6月11日出版的新書中揭露，白金漢宮已為凱特王妃（Catherine, Princess of Wales）擬定一項名為「雷丁橋行動」（Operation Reading Bridge）的詳細應變計畫，以應對其健康惡化甚至去世的可能情況。

據「費加羅報」報導，該行動計畫由威廉王子（William, Prince of Wales）主導制定，代號「雷丁橋」以凱特的家鄉——英格蘭雷丁鎮命名，象徵個人情感與王室責任的結合。德克斯指出，這一命名幾乎可視為「愛的宣言」，顯示威廉在其中的深度參與與關注。

凱特王妃於2024年3月被診斷出罹患癌症，並於同年1月宣布病情已獲得緩解。儘管如此，外界對其健康狀況的關注並未減退，促使王室擬定相關應變方案，以確保萬一發生不測時可迅速做出安排。就在計畫內容被公開的同一天，43歲的凱特王妃在溫莎城堡出席了一場早期兒童發展會議（Early Years Meeting），象徵著她在子女學校假期結束後低調重返王室工作崗位。該活動亦被正式記錄於王室「宮廷通函」中。

凱特王妃長期致力於推動早期兒童教育，2021年成立了「皇家基金會幼兒中心」（The Royal Foundation Centre for Early Childhood），並於2023年展開「塑造我們」（Shaping Us）行動，擴展倡議範圍，並邀集宜家、樂高與聯合利華等企業共組工作小組，推動社會各界重視兒童早期發展。

另一方面，42歲的威廉王子也於6月4日恢復公務，首次以總司令身分視察薩福克的陸軍航空兵團。該職位由查爾斯國王於2023年8月委任，接替過去由哈利王子負責的職務，標誌著威廉王子在軍事與王室職責上的進一步承擔。

凱特 哈利王子 癌症

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