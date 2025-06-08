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凱特葬禮計畫曝光 代號「雷丁橋行動」威廉王子親自規畫

世界新聞網／輯
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凱特王妃。（美聯社）
凱特王妃。（美聯社）

英國王室專家柏特朗．戴克斯（Bertrand Deckers）在即將出版的新書中披露，白金漢宮已為威爾斯王妃凱特（Kate Middleton）擬定了一套代號為「雷丁橋行動」（Operation Reading Bridge）的葬禮計畫。費加洛報（Le Figaro）6月4日搶先報導這項消息，新書將於6月11日正式出版。

根據戴克斯的說法，「雷丁橋」這個代號是由威廉王子親自選定，致敬凱特的家鄉——英格蘭雷丁鎮。

凱特自今年3月宣布罹患癌症以來，外界不斷關注她的健康狀況。1月時，她曾透露自己已進入緩解期。就在計畫曝光的同一天，現年43歲的凱特重新露面，出席在溫莎堡舉行的「幼兒發展會議」。

威廉王儲。（路透）
威廉王儲。（路透）

與此同時，42歲的威廉也在6月4日恢復王室公務，前往蘇福克視察陸軍航空隊，這是他首次以「上校總指揮」（Colonel-in-Chief）身分出訪。這個頭銜原本屬於哈利王子，已於2023年8月由查理國王正式轉交給威廉。

據每日郵報（Daily Mail）報導，威廉在與士兵閒聊時，似乎透露與哈利的關係疏離。他笑問士兵們：「家人還好嗎？有常見到他們嗎？有些人可能不太想見到你啦，有時候就是這樣，情況各異。」這番話立刻引發王室觀察家的熱議。

凱特 哈利王子 癌症

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