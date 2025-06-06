哈梅夫婦曾想讓子女改用黛妃姓氏 加速護照簽發

英國哈利王子和妻子梅根考慮讓子女改姓黛妃姓氏。圖為兩人2月在加拿大卑詩省惠斯勒出席「永不屈服運動會」開幕式。(路透資料照片)

英媒報導，由於英國官員一再拖延為哈利王子 與妻子梅根的子女簽發護照 ，夫妻倆曾考慮改用哈利母親黛安娜王妃的娘家姓氏「史賓塞」（Spencer）。

英國衛報報導，這項考慮源自哈利夫婦的「極度惱怒」，是在哈利與舅舅史賓塞伯爵的一次面對面會談中提出。據說，史賓塞伯爵對哈利夫婦改姓表示熱情支持。然而，若改為黛妃的娘家姓氏，恐進一步加深哈利一家與王室間的裂痕，而雙方嫌隙至今未見緩和。

這項討論最終不了了之。因為在哈利夫婦的律師發函，威脅將依法提出資料當事人存取請求（DSAR）後數日，亞契王子和莉莉貝 公主的英國護照終於在距首次申請近六個月後獲准簽發。DSAR請求原可能揭露延誤細節及英國官員間的幕後討論。

一位消息人士透露，護照申請中為孩子們使用「殿下」（HRH）頭銜，讓哈利夫婦懷疑官員故意拖延。申請中使用的姓氏為「蘇塞克斯」（Sussex），哈利一家早已公開以此為姓；亞契在2023年前的美英護照則用「蒙巴頓－溫莎」（Mountbatten-Windsor）姓氏。

英國護照標準辦理期為三周，但亞契與莉莉貝護照因「技術問題」遲遲未獲簽發逾三個月。哈利夫婦據說隨後改用24小時護照服務重新申請，卻因「系統故障」導致面談在最後一刻取消。一位接近哈利夫婦的消息人士說：「官員明顯不願為孩子們簽發護照。」

消息人士稱，「國王不希望亞契和莉莉貝擁有頭銜，尤其是『殿下』，而護照一旦製作完成，將成為他們姓名的第一項且可能是唯一具法律效力的證明。」

衛報向白金漢宮、內政部及哈利夫婦求證，三方均不予評論。白金漢宮明確否認曾對護照上帶「HRH」頭銜提出建議或反對；史賓塞伯爵則未在截稿前回應。