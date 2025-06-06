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哈梅夫婦曾想讓子女改用黛妃姓氏 加速護照簽發

編譯周辰陽／綜合5日電
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英國哈利王子和妻子梅根考慮讓子女改姓黛妃姓氏。圖為兩人2月在加拿大卑詩省惠斯勒出席「永不屈服運動會」開幕式。(路透資料照片)
英國哈利王子和妻子梅根考慮讓子女改姓黛妃姓氏。圖為兩人2月在加拿大卑詩省惠斯勒出席「永不屈服運動會」開幕式。(路透資料照片)

英媒報導，由於英國官員一再拖延為哈利王子與妻子梅根的子女簽發護照，夫妻倆曾考慮改用哈利母親黛安娜王妃的娘家姓氏「史賓塞」（Spencer）。

英國衛報報導，這項考慮源自哈利夫婦的「極度惱怒」，是在哈利與舅舅史賓塞伯爵的一次面對面會談中提出。據說，史賓塞伯爵對哈利夫婦改姓表示熱情支持。然而，若改為黛妃的娘家姓氏，恐進一步加深哈利一家與王室間的裂痕，而雙方嫌隙至今未見緩和。

這項討論最終不了了之。因為在哈利夫婦的律師發函，威脅將依法提出資料當事人存取請求（DSAR）後數日，亞契王子和莉莉貝公主的英國護照終於在距首次申請近六個月後獲准簽發。DSAR請求原可能揭露延誤細節及英國官員間的幕後討論。

一位消息人士透露，護照申請中為孩子們使用「殿下」（HRH）頭銜，讓哈利夫婦懷疑官員故意拖延。申請中使用的姓氏為「蘇塞克斯」（Sussex），哈利一家早已公開以此為姓；亞契在2023年前的美英護照則用「蒙巴頓－溫莎」（Mountbatten-Windsor）姓氏。

英國護照標準辦理期為三周，但亞契與莉莉貝護照因「技術問題」遲遲未獲簽發逾三個月。哈利夫婦據說隨後改用24小時護照服務重新申請，卻因「系統故障」導致面談在最後一刻取消。一位接近哈利夫婦的消息人士說：「官員明顯不願為孩子們簽發護照。」

消息人士稱，「國王不希望亞契和莉莉貝擁有頭銜，尤其是『殿下』，而護照一旦製作完成，將成為他們姓名的第一項且可能是唯一具法律效力的證明。」

衛報向白金漢宮、內政部及哈利夫婦求證，三方均不予評論。白金漢宮明確否認曾對護照上帶「HRH」頭銜提出建議或反對；史賓塞伯爵則未在截稿前回應。

哈利王子 護照 莉莉貝

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