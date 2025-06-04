哈利梅根一度考慮全家改用「黛妃娘家姓」內幕原因曝光

英國哈利王子和妻子梅根2月10日在加拿大卑詩省惠斯勒，出席本屆「永不屈服運動會」開幕歡迎慶典；資料照片。(路透)

「衛報」4日獨家報導，由於英國官員一再拖延為哈利王子 與妻子梅根的子女簽發護照 ，夫妻倆曾考慮改用哈利母親黛安娜王妃的娘家姓氏「史賓塞」（Spencer）。

這項考慮源自哈利夫婦的「極度惱怒」，是在哈利與舅舅史賓塞伯爵的一次面對面會談中提出。據說史賓塞伯爵對哈利夫婦改姓表示熱情支持。然而，若改為黛妃的娘家姓氏，恐進一步加深哈利一家與王室間的裂痕，而雙方嫌隙至今未見緩和。

這項討論最終不了了之。因為在哈利夫婦的律師發函，威脅將依法提出資料當事人存取請求（DSAR）後數日，亞契王子和莉莉貝 公主的英國護照終於在距首次申請近六個月後獲准簽發。DSAR請求原可能揭露延誤細節及英國官員間的幕後討論。

一位消息人士透露，護照申請中為孩子們使用「殿下」（HRH）頭銜，讓哈利夫婦懷疑官員故意拖延。申請中使用的姓氏為「蘇塞克斯」（Sussex），哈利一家早已公開以此為姓；亞契在2023年前的美英護照則用「蒙巴頓－溫莎」（Mountbatten-Windsor）姓氏。

英國護照標準辦理期為三周，但亞契與莉莉貝護照因「技術問題」遲遲未獲簽發逾3個月。哈利夫婦據說隨後改用24小時護照服務重新申請，卻因「系統故障」導致面談在最後一刻取消。一位接近哈利夫婦的消息人士表示：「官員明顯不願為孩子們簽發護照。」

消息人士稱，「國王不希望亞契和莉莉貝擁有頭銜，尤其是『殿下』，而護照一旦製作完成，將成為他們姓名的第一項且可能是唯一具法律效力的證明。」

消息人士補充說，自伊麗莎白二世去世後，哈利曾面臨孩子改姓「蘇塞克斯」護照申請在5個月內屢遭阻擋。在極度惱怒下，他向舅舅史賓塞伯爵表明，全家人應用同一姓氏，但孩子法律上的「殿下」身份，史官員阻止此事發生。

哈利表示，「如果真的到了要做決定，事情鬧大，他們不讓孩子姓『蘇塞克斯』，我們能否改用『史賓塞』？」

根據報導，「星期日郵報」本周稍早報導稱史賓塞伯爵曾建議哈利不要改名，並表示法律障礙難以逾越，據信激怒了哈利與梅根。一位消息人士則表示：「這完全是胡扯。」

「衛報」向白金漢宮、內政部及哈利夫婦求證，三方均不予評論。白金漢宮明確否認曾對護照上帶「HRH」頭銜提出建議或反對；史賓塞伯爵則未在截稿前回應。