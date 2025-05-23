日本真子公主傳在美低調產子 與夫推嬰兒車外出

日本真子公主傳出已在美國低調產子，與夫婿小室圭推嬰兒車外出畫面曝光；圖為2019年10月22日，真子公主於皇居出席儀式。（路透）

日本 秋篠宮文仁親王的大女兒真子公主，2021年與大學同學小室圭結婚後赴美。日媒最新消息指出，真子已在美國低調生子，並公布她與小室圭在街頭輪流推嬰兒車的畫面。

真子公主2017年宣布將與小室圭結婚後，當時的準奶奶小室佳代卻爆出金錢糾紛，各種輿論導致兩人拖到2021年才完婚，並在婚後立刻離開日本搬到美國。

NEWS POST SEVEN報導，真子公主2021年與小室圭結婚後赴美。兩人先住在曼哈頓 的套房，2023年11月搬到紐約郊外的高級公寓。但他們今年3月突然搬到距離曼哈頓車程約1小時的房子。

日刊「daily新潮」3月曾報導，真子在美國外出購物，穿超大外套遮肚，臉還看起來還有些浮腫，就已引起不少日本網友猜想是否懷孕了。

後經皇室記者透露，由於真子懷孕，兩人去年秋天急忙擬定搬家計畫。

如今，NEWS POST SEVEN報導，真子近日已經低調生子，但此消息並未經過日本宮內廳證實。日媒也拍攝到這對新手爸媽近日推嬰兒車外出的畫面。據傳兩人在生產前就購買義大利 品牌Chicco的嬰兒車「KeyFit Caddy」，可以同時當作汽車座椅使用。

兩人的新居為兩層樓獨棟磚造建築，總建築面積約為90平方米（約968平方呎）。一樓主要是車庫和洗衣空間，二樓則是客廳。據傳新生兒的衣物等嬰兒用品已經被搬入新居。