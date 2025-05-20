凱特王妃收男童Jellycat絨毛玩偶 背後有感人故事

凱特王妃參加白金漢宮花園派對。（美聯社）

威廉王子與凱特 王妃於5月20日在白金漢宮主持最新一場皇室花園派對，只見凱特王妃以奶油黃色Emilia Wickstead訂製洋裝、搭配Philip Treacy同色帽款亮相，典雅迷人。她更重戴2011年婚禮上的Robinson Pelham鑽石耳環，橡樹葉與橡果造型承載了米德爾頓家族（凱特王妃家族）徽章意義，也彰顯了她對威廉王子的深情，讓整體造型更增添情感深度。

據外媒報導，派對現場溫馨感人，凱特與威廉特別接待癌逝少女攝影師莉茲哈頓的家人。莉茲曾在病中獲邀前往溫莎拍攝威廉，實現遺願。

王妃追憶了莉茲的創意與堅毅，並接受了她9歲的弟弟馬特奧、贈送的兩個黃色Jellycat玩偶，一個是檸檬派，一個是醃黃瓜，王妃暖心說著：「跟我的洋裝真搭。」這段真摯互動，不僅溫暖全場，也彰顯了凱特在恢復癌症療程後，依舊堅持皇室職責：以愛與關懷，持續撫慰民心。

凱特王妃收到小朋友的玩具禮物。（路透）

凱特王妃參加白金漢宮花園派對。（路透）

🌸🌼🌹 pic.twitter.com/juXXU6UmL3 — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) 2025年5月20日

出席派對活動的皇室成員，包括愛德華王子與蘇菲公爵夫人、尤金妮公主、柔拉與彼得·廷德爾，與格洛斯特公爵夫婦。從出席名單來看，外界推測威廉與凱特若未來肩負起王位重任，勢必將仰賴這群已經緊密合作、默契十足的家族成員，這場派對也被視為皇室關係的延伸，更是象徵一場「世代交接」的緩步預演。

威廉王子(左)與凱特王妃參加白金漢宮花園派對。（美聯社）