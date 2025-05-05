稱攜妻兒返英不安全 哈利被爆返英期間叫外送

英國太陽報報導，哈利王子 接受BBC專訪時，談到他與英國政府就「安全保護待遇」官司敗訴後，他覺得帶妻兒返英太不安全。

然而，太陽報爆料，哈利王子卻在去年5月返英出席「不屈不撓運動會」（Invictus Games）10周年活動期間，拜訪了好友維維安勛爵（Lord Charles Vivian），並與他在他的家共度夜晚，讓外送平台「戶戶送」（Deliveroo）送餐到府。

太陽報指出，英國王室成員和名流考慮到安全，通常會避免做出請外送送餐到府這類行為。但他們還是請一名戶戶送司機帶著食物，送到維維安勛爵位於倫敦富人區切爾西（Chelsea）、價值800萬英鎊(約1076.5萬美元)的連棟房屋。

曾任黛安娜王妃 保鑣的懷爾芬（Ken Wharfe）表示：「這樣一個備受關注的人，認為自己有高度安全風險，竟允許戶戶送外送司機來到住所，而他們完全不知道這位司機是誰、袋子裡裝了什麼。」

懷爾芬表示：「這簡直無法想像。」

懷爾芬補充：「如果哈利王子依舊可以拜訪朋友家，還能讓戶戶送司機登門送餐，並大膽地抱怨自己缺乏維安，那就太不明智了。」

倫敦警察廳皇家護衛部門前負責人戴維斯（Dai Davies）表示：「你不能一面說因為太危險所以沒辦法來英國，一面又讓任何人拿著外送餐點隨意出現在你家門口。這表明他（哈利王子）覺得自己不安全的言論是胡言亂語。如果他真的憂心自己的安全，那他會在英國其中一間王室宮殿居住。」