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違反協議…梅根濫用「殿下」頭銜 傳威廉怒喊：繼位就撤銷

TVBS新聞網／編輯游雅嵐報導
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梅根被爆有意繼續使用「殿下」頭銜，引發威廉強烈不滿。(美聯社)
梅根被爆有意繼續使用「殿下」頭銜，引發威廉強烈不滿。(美聯社)

英國王儲威廉王子（Prince William）怒火中燒，決意在登基後褫奪梅根（Meghan Markle）持續濫用的「殿下」（HRH）頭銜。媒體爆料，梅根似乎有意繼續使用殿下頭銜，此舉引發威廉強烈不滿，消息人士指出，威廉王子已下定決心，一旦繼位，將會撤銷哈利（Harry）與梅根的殿下頭銜。

根據The Daily Beast引述消息來源指出，威廉王子對此事的堅決態度，與不願在此議題上起爭端的英國國王查理三世（King Charles Ⅲ）形成鮮明對比。梅根在2020年卸下王室職務時，曾向已故女王伊莉莎白（Queen Elizabeth）承諾不再使用「殿下」頭銜，但如今她顯然違背了這項承諾。

事件起因是梅根寄給美國化妝品品牌IT Cosmetics行政總裁利馬（Jamie Kern Lima）一籃自家出品的果醬，上面附有一張紙條，署名為「薩塞克斯公爵夫人殿下」。利馬在最新的Podcast節目中展示了這份禮物和紙條。梅根方面辯稱，只要不將頭銜用於商業用途，她就有權使用。

一位梅根的消息人士表示：「哈利和梅根保留了他們的殿下頭銜，但根據協議，他們不會將其用於商業目的。雖然他們沒有公開使用『殿下』，但這是一份私人禮物，他們的頭銜仍然存在。」

不過一位前英國王室成員駁斥了這種說法，稱其為「一派胡言」。這位消息人士表示，在桑德林漢姆莊園（Sandringham）召開的會議中，各方已明確達成協議，梅根和哈利「已同意在任何情況下都不得使用殿下頭銜」。王室官方網站上的聲明中，清楚地記載：「薩塞克斯公爵夫婦將不再使用他們的殿下頭銜，因為他們不再是王室在職成員。」

這位前王室成員補充說：「查理三世可能樂於容忍這種情況，但威廉不會。他從心底厭惡哈利和梅根，他認為他們背叛了這個家庭所代表的一切。他們利用王室地位作為名片的想法會激怒他。」

威廉王子的一位朋友透露，梅根使用她的殿下頭銜，暴露了他的軟弱和無能。她知道查理三世不會採取任何行動，但威廉絕不會容忍這種情況，當他成為國王時，這些頭銜將會被直接撤銷。

雖然撤銷「殿下」頭銜的唯一先例是離婚，黛安娜王妃（Princess Diana）和英國約克公爵夫人、安德魯王子前妻佛格森（Sarah Ferguson）都因離婚而失去了頭銜，但大多數觀察家認為，英國王室可以通過行政命令直接撤銷該頭銜。

前任英國內政部國務大臣貝克（Norman Baker）曾撰寫大量關於王室和憲法事務的文章，他告訴The Daily Beast：「法律並不明確，但我毫不懷疑，由於授予『殿下』是君主的權力，君主可以撤銷『殿下』頭銜。這基本上相當於美國的行政命令。」

梅根濫用「殿下」頭銜！違反與英女王生前協議　傳威廉氣炸要撤銷

TVBS新聞網

梅根 哈利 查理三世 黛安娜王妃 內政部

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