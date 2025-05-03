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哈利敗訴後接受專訪 BBC記者談採訪細節：本人務實好溝通、想解決問題

編譯羅方妤／即時報導
英國哈利王子2023年5月看著父王查理三世在加冕典禮過後離開西敏寺。（路透）
英國哈利王子2023年5月看著父王查理三世在加冕典禮過後離開西敏寺。（路透）

英國哈利王子與英國政府就「安全保護待遇」官司敗訴，近日接受英國BBC專訪。採訪他的BBC記者娜達．陶菲克（Nada Tawfik）在BBC網站撰文談到進行專訪時，她對於哈利王子的印象。陶菲克說，她發現哈利王子務實、說話輕聲細語且容易溝通，受訪時不採取防禦或者喜好爭論的態度，想解決每個問題。

陶菲克寫道，她在黎明時分於美國加州聖塔芭芭拉（Santa Barbara）一座美麗、豪華的景觀住宅，準備採訪哈利王子。不過，這棟住宅不是哈利王子的家，只是個方便的會面地點，距離哈利王子一家的居所僅數公里。

陶菲克表示，敗訴不是哈利王子所希望的，她當時預料哈利王子前來受訪時，會感到失望。陶菲克稱自己採訪過許多政商名流，包括名人、時裝設計師、外交官和政治人物。她說，攝影機開始拍攝前，其實記者就可以根據受訪者舉止、情緒和開玩笑的方式了解事情可能走向。

陶菲克發現，哈利王子務實、說話輕聲細語且容易溝通，他前來受訪時沒有帶隨行人員，只是禮貌地自我介紹，並和他們每個人握手致意。她說，她對於哈利王子知道她從紐約飛來進行專訪感到驚訝。

陶菲克和哈利王子閒聊片刻，在攝影機開始拍攝才進入正題。她說，儘管哈利王子被批評，仍渴望分享自己的感受。

陶菲克也表示，她認為有必要詢問哈利王子，為何納稅人要為其維安埋單？既然他已經不是履行職責的王室成員，那麼為什麼不需要改變他的身分地位？再者，為什麼依據個案提供維安，會讓他感受到更大的風險？

陶菲克寫道，哈利王子沒有採取防禦或者喜好爭論的態度，想解決每個問題。哈利王子則問道，為何人們對於他沒有得到最高級別維安感到安心，卻對其他公職人員卸任後，無論是否面臨風險都獲得終身維安感到無動於衷。

哈利王子有鑑於他無法逃避自己的身分，提出關於照護責任的問題，他也提到國家安全問題。如果他，也就是英國國王之子，出了事，或者他的家人出了什麼事，那要怎麼辦。

陶菲克說，哈利王子說話時頻頻用腳打著節拍，並稱他出人意料地坦率且樂於分享資訊。哈利王子表示，自己的維安問題，或者說缺乏保障，是阻礙他與家人和解的癥結。不過，英國王室是否同意他的觀點是另一回事了。

哈利王子 加州

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