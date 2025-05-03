盼與英王室和解 哈利痛心吐真言：不知父親能活多久？

哈利王子(右)和妻子梅根。(美聯資料照)

哈利王子 在與英國政府就「安保待遇」官司敗訴後，近日接受BBC專訪時吐露，76歲的父親查理國王因這場安保爭議而不再與他說話，兩人之間裂痕加深，令他感到痛心，並補充：「我不知道父親還能活多久？」

哈利與妻子梅根 自2020年決定卸下王室職務，並遷居美國後，英國內政部取消他在英國自動享有的保安行動，而移居美國後，夫妻倆也與英國皇室關係急遽惡化。據外媒報導，他這次受訪談到與父兄決裂的現況，表示自己「無法想像會帶著梅根與孩子們回英國。」他也提到，自「「梅根脫英（Megxit）」事件以來，雙方爭執不斷，其中「維安問題」始終無法解決，是家庭裂痕的癥結之一。

英國法院近期駁回其安保訴求後，哈利王子情緒低落，批評法院決定形同「這是場老派體制的陰謀」。哈利表示，他卸下王室職務、搬到美國後，安全等級被降低，這成為一種控制他的「籌碼」，但即便卸下皇室職務，他始終認為「身分不會改變，也無法逃離王室出生帶來的風險。」

儘管失望與不滿交織，哈利仍釋出善意，表態希望與家人和解：「再爭下去也沒意義，人生太短暫。」但他也語帶無奈地說，「是否要和解，取決於他們。」白金漢宮對此僅回應：「所有爭議已由法院多次審理，結果一致。」

其實哈利王子與查理國王，兩父子最後一次會面是在2024年2月初，即國王被公開宣布罹癌後不久。兩人1年多未見，這次受訪哈利王子又脫口「不知道父親還能活多久」？再次引發外界對英國國王健康的擔憂。