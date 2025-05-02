維安官司敗訴 哈利王子盼與家人和解

英國哈利王子（Prince Harry）。路透

英國哈利王子 （Prince Harry）今天告訴英國廣播公司（BBC），他希望與形同陌路的家人「和解」，但在打輸維安官司後，他「見不到」能將「妻兒帶回英國」的日子。

哈利告訴BBC：「我的一些家人將永遠無法原諒我寫了那本書…但我想要和解。」

在這段訪談播出數小時前，倫敦上訴法院駁回哈利在訪問英國時獲得英國警察全面保護的要求，這項裁決讓他「深受打擊」。

哈利明顯看起來心情低落，他告訴BBC：「我見不到一個能把妻兒帶回英國的世界。」

哈利是在2020年退出英國王室，他透露父親、英國國王查理三世 （Charles III）「因為這個維安問題，不願與我講話」。

查理三世正在接受癌症治療。哈利說，不知道他的父親還剩下多少壽命。

哈利是查理最小的兒子，也稱為薩塞克斯公爵（Duke of Sussex），他離開英國與妻子梅根（Meghan）移居海外後，英國政府降低他的維安層級，自那之後就陷入多年官司。

哈利在美國加州 接受訪問時，稱這項法院裁決是「老派的當權派黑箱操作」，並指控王室影響裁決。

他稱這個維安議題被用來當作控制他的「籌碼」，並向他的父親與政府請求幫助。

哈利說：「我的父親手中握有很多掌控權與能力。最後，這整件事可以透過他解決，不一定是要干預，而是置身事外，讓專家們做必須做的事。」

哈利又說，原本降低他保護層級的決定是「前政府做出的」，現在是新政府執政，他敦促首相施凱爾（Keir Starmer）與內政大臣古柏（Yvette Cooper）介入。

哈利不會把此案上訴到最高法院。他說：「我想念英國…我無法向我的小孩展現我的祖國，這件事真的很令人難過。」