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威廉、凱特歡慶結婚14年 回蘇格蘭初戀小島 曬相擁背影照

中心╱綜合30日電
威廉王子和凱特王妃結婚14周年，重返相遇的馬爾島。(路透)
威廉王子和凱特王妃結婚14周年，重返相遇的馬爾島。(路透)

英國王儲威廉與王妃凱特4月29日結婚14周年，夫妻倆當天於社群平台發布一幀兩人相偕重遊相識之地蘇格蘭馬爾島、相擁而立的背影照片曬恩愛。外媒分析，在凱特去年證實罹癌並撐過6個月預防治療之後，這張照片不僅展現她與威廉鶼鰈情深，兩人也比以往任何時刻更加堅強。

英國每日郵報報導，威廉和凱特2005年在聖安德魯大學完成期末考後，就曾經在這座島嶼度假，在那裡他們初次相遇並墜入愛河。當時威廉22歲、凱特23歲，乘客稱威廉「非常健談」，凱特則是同行的學生之一。

後來他們於2010年11月16日宣布訂婚，並於2011年4月喜結連理。正如他所想的一樣，威廉王子後來在他29歲生日前兩個月與凱特結婚。婚禮在西敏寺教堂舉行，共有2000名賓客和全球26億人透過電視觀看，「時人」雜誌表示，這是自1981 年查理王子和黛安娜王妃結婚以來「最偉大、最盛大的王室盛事」。

皇室也特意公開了兩人背對相擁的照片，兩人一起走過14年婚姻，期間凱特王妃還罹癌，一路走來的壓力和辛苦，不是外人能理解。

這次舊地重遊，威廉、凱特租了一間雙人小屋，在當地酒吧小酌啤酒，到合作社買東西，與在地人一起烤肉，還與鄰居比賽砸水球。當地人描述，威廉與凱特與居民大方互動，就是一對享受假期的夫妻，「他們就像一般人一樣，沒有任何王室架子」，「那一群人看起來很放鬆，沒有任何大驚小怪或高調相迎，威廉與凱特低調而且就像平常人一樣，所有人都如此」。

夫妻倆並肩在貫穿托伯莫里的道路上散步逛市集，不時與居民握手合影。兩人發布相擁照之後，也公布一段在馬爾島參訪的短片與許多照片，謝謝當地民眾給了他們一個美好的下午，讓兩人感受到島民的生命力與情感連結。

皇室公開威廉王子和凱特王妃結婚14周年的甜蜜紀念照。(取材自Ｘ平台)
皇室公開威廉王子和凱特王妃結婚14周年的甜蜜紀念照。(取材自Ｘ平台)

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