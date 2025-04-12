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梅根看百老匯路程1.5哩4車護送 被批「誇張」

編譯中心／綜合11日電
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哈利王子的愛妻梅根在紐約外出觀看百老匯演出「Gypsy」，全程由四輛保全車輛護送。（美聯社）
哈利王子的愛妻梅根在紐約外出觀看百老匯演出「Gypsy」，全程由四輛保全車輛護送。（美聯社）

根據紐約郵報（New York Post）報導，哈利王子的愛妻梅根（Meghan Markle）10日晚上在紐約外出觀看百老匯演出「Gypsy」，全程由四輛保全車輛護送，包含三輛休旅車和一輛未標示的紐約市警車。

報導稱梅根聘請了前特勤局特工作為她的私人保鑣，而那輛屬於紐約警察局的無標誌車輛內有兩名情報探員。出行時，梅根乘坐其中一輛休旅車，由另兩輛充當「誘餌」來躲避狗仔隊的追逐。

消息人士指出，梅根的安保等級比任何一位名人都高，並且尚未得知出現在她護送車隊中的警車，是否由市政府負擔費用。

據悉，雖然大多數明星都不會要求紐約市警局為他們提供服務，但如果名人的保安團隊認為「有必要」，是可以向警局申請保護的。

哈利和梅根曾在2023年5月的一次外出後聲稱，狗仔在紐約市對兩人進行了2個多小時「幾乎毀滅性的無情追逐」。

然而，多數網友卻依然不諒解梅根的行為，一位X用戶分享了湯姆漢克斯（Tom Hanks）、哈里遜福特（Harrison Ford）等明星在搭乘紐約地鐵的照片並表示：「梅根去看表演的路程只有1.5哩，她需要由包含紐約市警車的四輛車護送．而其他的紐約大明星都會選擇自己走路，或搭乘地鐵．」

哈利王子2020年辭去王室職務，目前與妻子梅根（Meghan）及兩個孩子住在美國加州。他本周曾到倫敦為自己在英國的維安待遇改變一事出庭。

據「人物」雜誌報導，哈利的律師8日的上訴法庭聽證會上，圍繞王子在英國的安全問題時表示，這對夫婦「認為他們沒有受到王室機構的保護，因此被迫退出王室全職工作成員的角色」。

哈利曾認為他的父親可以介入以確保對他的保護，但根據憲法規定，英國君主沒有政府權力，白金漢宮因此不對安全規定發表評論。

梅根 哈利王子 紐約市

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