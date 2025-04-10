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義總統辦國宴 為來訪英王伉儷慶祝結婚20週年

中央社／羅馬9日綜合外電報導
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英國國王查爾斯三世9日在義大利羅馬慶祝與妻子卡蜜拉（Camilla）結婚20週年，出席義大利總統為他們舉辦的國宴。(美聯社)
英國國王查爾斯三世9日在義大利羅馬慶祝與妻子卡蜜拉（Camilla）結婚20週年，出席義大利總統為他們舉辦的國宴。(美聯社)

英國國王查爾斯三世9日在義大利羅馬慶祝與妻子卡蜜拉（Camilla）結婚20週年，他在義大利總統為他們舉辦的國宴上開玩笑說，義大利替這對幸福的夫婦安排了「雙人晚餐」。

中央社引述法新社報導，在英王伉儷在義大利進行國是訪問的第3天，義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）幫他們慶祝了結婚紀念日，約150位賓客出席了在羅馬總統府奎里納爾宮（Quirinale Palace）舉行的國宴。

英王查爾斯三世（King Charles III）敬酒時，以英文夾雜義大利文開玩笑說：「總統先生，我必須要說，您真是太棒了，為我們準備了這頓浪漫燭光晚餐。」

這場正式晚宴的菜單上，有茄子餡的現做義大利餃、鱸魚料理，以及羅馬風味的炸洋薊。

至今18次正式訪問義大利的查爾斯說，從羅馬時代到如今倫敦龐大的義大利僑民，義英歷史上關係密切。

「當然，這其中有古羅馬人的影響，他們在公元前55年首度登陸英格蘭南部，而且，持平而論，他們並沒有受到英國人最熱烈的歡迎！」

「但至少我個人從沒問過（搞笑團體）蒙提巨蟒（Monty Python）所提的問題：羅馬人到底為我們做過什麼？」

查爾斯夫婦8日短暫參觀了羅馬競技場（Colosseum）。

9日稍早，查爾斯在國會聯席會議發表演說，並和卡蜜拉探望了先前因肺炎住院多時、現已出院休養的羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）。

白金漢宮表示，查爾斯伉儷「非常高興」在梵蒂岡見了教宗，也對教宗獻上「最誠摯的祝福」。

夫婦倆明天將造訪北義城市拉溫納（Ravenna），這也是他們此行的最後一站。

義大利 教宗 梵蒂岡

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