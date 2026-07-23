避提台灣議題、中國射飛彈 韓媒：美日韓外長會 韓聲明與美不同調

美國國務卿魯比歐（中）、日本外相茂木敏充（右）與南韓外長趙顯（左）22日在馬尼拉舉行三方會談。（歐新社）

朝鮮日報英文網23日報導，美國國務卿魯比歐、日本外相茂木敏充與南韓 外長趙顯22日在馬尼拉舉行三方會談，但南韓外交部事後發布的新聞稿悄悄省略台灣海峽和平穩定，以及譴責中國在太平洋試射飛彈等內容，對北韓 非核化的表述也與美方不同。這已不是李在明 政府上台後首次出現韓美聲明不一致的情況，凸顯雙方在區域安全議題上的優先順序與關切重點不同調。

會談結束後，根據美國國務院發言人聲明，3名外長均「強調維護台灣海峽和平穩定的重要性」，並「對中國近期向太平洋發射洲際彈道飛彈（ICBM）表示關切，指出事前通報不足」。這次試射遭到日本、澳洲等國強烈譴責，但在地理位置上最接近中國的南韓，僅以「密切關注情勢」作出原則回應。

韓聯社報導，南韓外交部聲明，3方「就單方面改變現況的企圖等區域局勢交換意見，並重申強化海事安全，恪守以「聯合國海洋公約」為代表的國際法，維護東南亞等印太地區的航行與飛越自由」。

南韓外交部所稱的「企圖片面改變現況」，被認為是指中國在南海擴張領土主張的行動。這場會談正值菲律賓與中國在南海的爭端升溫之際。中國海警20日在仁愛暗沙附近手持木棍對付菲律賓部隊，促使美國國務院譴責相關「挑釁行動」。

朝鮮日報指出，值得注意的是，南韓外交部發布的新聞稿並未提及中方試射洲際彈道飛彈與台海議題的討論內容。

在北韓議題方面，美國國務院聲明強調，3國共同承諾實現北韓完全非核化，持續合作因應網路威脅與非法活動，並立即推動解決綁架問題。

相較之下，南韓外交部使用「朝鮮半島非核化原則」的說法，未提及網路威脅與綁架問題，而是表示「將透過對話持續進行外交溝通與合作」。

朝鮮日報提到，李在明政府上台後，美韓每逢外長會談，雙方事後發布的新聞稿屢屢出現內容落差。