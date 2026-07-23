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中國疑造新型核潛艦 專家：要對付美航艦

編譯盧思綸／即時報導
朝日新聞23日引述美國衛星影像分析，中國上海江南造船廠5月29日停泊一艘新型潛艦...
朝日新聞23日引述美國衛星影像分析，中國上海江南造船廠5月29日停泊一艘新型潛艦，艇身上方的艦橋大幅縮小，幾乎難以從空中辨識。軍事專家研判，很可能是攻擊型核動力潛艦。(截自X平台@朝日新聞asahi shimbun)

朝日新聞分析美國衛星影像指出，中國上海江南造船廠日前出現一艘建造中的新型潛艦，艇身上方的艦橋大幅縮小，幾乎難以從空中辨識。多名軍事專家研判，這很可能是攻擊型核動力潛艦，顯示中國正持續提升潛艦的攻擊能力，未來可能用於接近美國航空母艦並發動攻擊。

朝日新聞23日報導，相關衛星影像由美國衛星公司BlackSky於5月29日拍攝，畫面顯示，這艘潛艦當時停放在江南造船廠的浮動船塢內。衛星影像分析師估算，潛艦全長約120公尺、寬約10公尺。

曾任日本海上自衛隊潛艦隊司令的小林正男分析，這艘潛艦的體積比傳統動力潛艦更大，尺寸接近中國目前服役的現代化093型攻擊核潛艦，因此可能是093型的改良型，也不排除是全新型號。

報導指出，這艘潛艦與既有093型最明顯的差異，在於艇身上方的艦橋大幅縮小，從衛星影像中幾乎難以辨識。艦橋用於裝設潛望鏡等設備，並供人員指揮航行。

小林表示，縮小艦橋可降低潛艦在水下航行時的水阻與噪音，不僅有助提高航速，也能降低遭敵方偵測的機率。他研判，這艘潛艦可能被用來「在水下悄悄接近美國航空母艦並發動攻擊」。

精華 FAQ

  • 衛星影像顯示，它停放於浮動船塢內，艇身長約120公尺、寬約10公尺，且艦橋明顯縮小，從空中幾乎難以辨識，顯示外型設計更重視隱蔽性。

  • 專家認為它體積接近中國現役093型攻擊核潛艦，可能是該型改良版，也不排除是全新型號；其設計目的可能是提升水下航速、降低噪音並增強匿蹤。

  • 艦橋縮小可降低水下航行時的水阻與噪音，讓潛艦更快、更安靜，也更不易被敵方偵測，因此被研判可用於悄悄接近美國航空母艦並發動攻擊。

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