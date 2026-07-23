中國疑造新型核潛艦 專家：要對付美航艦

朝日新聞分析美國衛星影像指出，中國上海江南造船廠日前出現一艘建造中的新型潛艦，艇身上方的艦橋大幅縮小，幾乎難以從空中辨識。多名軍事專家研判，這很可能是攻擊型核動力潛艦，顯示中國正持續提升潛艦的攻擊能力，未來可能用於接近美國航空母艦並發動攻擊。

朝日新聞23日報導，相關衛星影像由美國衛星公司BlackSky於5月29日拍攝，畫面顯示，這艘潛艦當時停放在江南造船廠的浮動船塢內。衛星影像分析師估算，潛艦全長約120公尺、寬約10公尺。

曾任日本 海上自衛隊潛艦隊司令的小林正男分析，這艘潛艦的體積比傳統動力潛艦更大，尺寸接近中國目前服役的現代化093型攻擊核潛艦，因此可能是093型的改良型，也不排除是全新型號。

報導指出，這艘潛艦與既有093型最明顯的差異，在於艇身上方的艦橋大幅縮小，從衛星影像中幾乎難以辨識。艦橋用於裝設潛望鏡等設備，並供人員指揮航行。

小林表示，縮小艦橋可降低潛艦在水下航行時的水阻與噪音，不僅有助提高航速，也能降低遭敵方偵測的機率。他研判，這艘潛艦可能被用來「在水下悄悄接近美國航空母艦並發動攻擊」。