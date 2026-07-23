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加拿大連番讓步仍遭川普祭50%關稅 民意要卡尼硬起來

編譯季晶晶／綜合外電
加拿大總理卡尼（右）向美國接連作出貿易讓步，仍未能阻止川普威脅對約200億美元加...
加拿大總理卡尼（右）向美國接連作出貿易讓步，仍未能阻止川普威脅對約200億美元加拿大商品課徵50%關稅。圖為兩人上月在法國交談。(美聯社)

加拿大總理卡尼上任之初，誓言對美國總統川普關稅威脅採取強硬立場；而他16個月來接連讓步，並未換得美方鬆手。

卡尼已取消影響美國科技公司的數位服務稅、撤回報復性關稅，並擱置美企反對的串流媒體監管規定。近期更同意將新建成「戈迪豪國際大橋」前15年淨收益的一半，交由美方掌控的基金，並賦予美國對過路費調漲的發言權，相較原協議由加方出資、回收成本後才與密西根州分潤，讓步明顯。

然而，川普仍援引大蕭條時期的法律，對約200億美元加拿大商品課徵50%關稅，涉及金額約占加拿大對美出口的5%。新關稅預定8月19日生效。

加國保守黨批評卡尼平白放棄談判籌碼。但美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）認為，加方只不過是撤回原本的不當措施，不應獲得關稅減免。

卡尼目前支持率仍高，但民意不願再退。Abacus Data民調顯示，近70%加拿大人希望政府堅守立場，即使經濟痛苦因此延長；只有20%贊成進一步讓步，以換取快速達成協議。

川普最新鎖定的措施，包括加拿大各省對美國酒類實施的禁令。部分省長認為這是少數能重創美國生產商少數可用的談判籌碼。卡尼表態，撤銷與否應由各省決定，且只能作為美加整體協議的一部分。

精華 FAQ

  • 他取消了影響美國科技公司的數位服務稅，撤回報復性關稅，也擱置美企反對的串流媒體監管規定，並同意大橋收益與美方共享。

  • 川普援引大蕭條時期法律，對約200億美元加拿大商品課徵50%關稅，約占加拿大對美出口的5%，預定8月19日生效。

  • Abacus Data民調顯示近70%加拿大人希望政府堅守立場，只有20%支持再讓步；保守黨批評卡尼白白放棄籌碼，美方則稱加方只是撤回不當措施。

川普 加拿大 關稅

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