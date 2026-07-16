我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬以南聲明揚言究責 馬英九基金會：盡力溝通化解誤會

連線中飛天蟑螂身上爬 加州女記者面不改色播完

義前總理命案兇手引渡爭議 尼加拉瓜與義大利斷交

中央社即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
義大利外交部被問及對尼加拉瓜斷交一事的看法時，重申外交部長塔加尼(圖)要求引渡卡...
義大利外交部被問及對尼加拉瓜斷交一事的看法時，重申外交部長塔加尼(圖)要求引渡卡西米里的呼籲。(歐新社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：尼加拉瓜因引渡爭議宣布與義大利斷交。
  • 重點二：義大利要求引渡前赤軍旅成員卡西米里。
  • 重點三：尼國憲法禁引渡國民且兩國無條約。

尼加拉瓜今天宣布與義大利斷絕外交關係，原因是義大利長期要求引渡一名赤軍旅前成員，此人參與1978年殺害義大利前總理莫洛（Aldo Moro）遭定罪，但尼國憲法禁止引渡國民。

路透社報導，尼加拉瓜外交部在聲明中表示，此一決定起因於義大利外交部長塔加尼（Antonio Tajani）批評尼加拉瓜庇護出生於義大利的卡西米里（Alessio Casimirri）。

卡西米里雖承認自己在1970及1980年代義大利「鉛色年代」（years of lead）期間曾是赤軍旅成員，但否認參與攻擊莫洛的行動。義大利法院以缺席審判的方式將他定罪且判處終身監禁。

義大利外交部被問及對尼加拉瓜斷交一事的看法時，重申塔加尼要求引渡卡西米里的呼籲。

塔加尼昨天發表評論：「我們要告訴尼加拉瓜，無法接受一名罪犯享有免責待遇。」

莫洛是義大利前總理，也是天主教民主黨領袖，他於1978年3月遭極左派赤軍旅（Red Brigades）綁架。赤軍旅要求政府釋放遭關押成員以換取莫洛人身安全，但約2個月後，莫洛被發現陳屍於一輛汽車的後車廂內。

卡西米里於1983年逃往尼加拉瓜，當時尼國由左派桑定民族解放陣線（Sandinista Front）執政。他於1989年獲得尼加拉瓜國籍，並娶了一名尼加拉瓜女子為妻，之後在首都馬納瓜（Managua）經營一家義大利餐廳。

義大利數十年來一直試圖引渡卡西米里，但相關努力屢屢受挫。

尼加拉瓜政府1993年撤銷卡西米里國籍，但尼國最高法院1999年裁定，國籍只能由法院撤銷。根據尼加拉瓜憲法，禁止引渡本國國民，且兩國之間並無雙邊引渡條約。

精華 FAQ

  • 主因是義大利長期要求引渡卡西米里，並批評尼加拉瓜庇護他；尼方認為此舉不可接受，遂宣布斷交作為回應。

  • 卡西米里被指涉入1978年莫洛綁架與殺害案，義大利法院以缺席審判將他定罪，並判處終身監禁，但他否認參與攻擊。

  • 尼加拉瓜憲法禁止引渡本國國民，卡西米里又已取得尼國國籍；此外，兩國之間也沒有雙邊引渡條約，讓引渡更難實行。

尼加拉瓜 義大利

上一則

中國日報影片諷菲在南海仲裁案中角色如同猴子 菲防長譴責種族歧視

延伸閱讀

川普突發AI照 暗示義大利總理是「跟蹤狂」喊需要保護令

川普突發AI照 暗示義大利總理是「跟蹤狂」喊需要保護令
涉摩納哥爆炸案烏女命喪基輔 身中槍傷 烏情報人員遭拘

涉摩納哥爆炸案烏女命喪基輔 身中槍傷 烏情報人員遭拘
墓室出土伊特魯里亞壁畫 義大利斥資收購首度公開亮相

墓室出土伊特魯里亞壁畫 義大利斥資收購首度公開亮相

「入城費」動態調升、推銷鄰近景點分流...義大利對抗過度旅遊

「入城費」動態調升、推銷鄰近景點分流...義大利對抗過度旅遊

熱門新聞

伊朗戈勒斯坦省一座屬於「一帶一路」中伊鐵路走廊(China-Iran rail corridor)的鐵路橋遭擊中。(路透)

美伊衝突急遽升級 革命衛隊多人陣亡 中伊鐵路遭擊中

2026-07-09 14:08
為確保日本皇族人數而提出的「皇室典範」修正案，在今天的眾議院全體會議上，已以多數贊成票通過，順利送交參議院。圖為2022年日本天皇一家新年祝賀。（美聯社）

日本修法定案 皇族養子兒可當天皇、女性婚後可保皇籍

2026-07-11 02:25
人妻在蒸氣室內大膽朝小鮮肉伸手；示意圖。(取材自pexels/Pavel Danilyuk)

37歲人妻三溫暖內「摸18歲少男私處」 丈夫面前被逮捕

2026-06-29 00:27
英國哈利王子10日在伯明罕參加永不屈服運動會倒數活動。（歐新社）

破冰…哈利攜梅根與子女拜會 查理三世4年多來首見孫兒女

2026-07-11 01:07
阿曼沿岸可見荷莫茲海峽上多艘船舶。(路透)

海峽開火是「失控派系」搞的鬼？伊朗私下向美喊話想談

2026-07-11 09:18
伊朗無人機3月1日突襲美軍位於科威特的希艾巴港據點，造成6名美軍死亡、逾30人受傷。Planet Labs PBC公布該據點於6月26日衛星影像。(美聯社)

伊朗襲美軍釀6死內幕曝光 華郵：指揮官棄部屬逃命

2026-07-13 01:01

超人氣

更多 >
140元品牌包 Costco只賣19.99元 限量上架

140元品牌包 Costco只賣19.99元 限量上架
簽證新規衝擊…「來美錯了嗎？」留學生備感無奈、挫折

簽證新規衝擊…「來美錯了嗎？」留學生備感無奈、挫折
一首「上海灘」版稅收50年 79歲女歌手：每年拿2張支票

一首「上海灘」版稅收50年 79歲女歌手：每年拿2張支票
英格蘭無緣決賽 貝林漢「偷打對手後腦」引爆衝突

英格蘭無緣決賽 貝林漢「偷打對手後腦」引爆衝突
川普政府恢復公共負擔規定 用糧食券等福利的移民申請綠卡恐被拒

川普政府恢復公共負擔規定 用糧食券等福利的移民申請綠卡恐被拒