中國日報影片諷菲在南海仲裁案中角色如同猴子 菲防長譴責種族歧視

《中國日報》7月10日的一支諷刺南海仲裁案的影片，菲律賓政府被描繪成一隻被美日操弄的猴子。但菲國防部長鐵歐多洛氣炸發聲明強烈譴責。 (取自中國日報)

據路透社報導，菲律賓強烈譴責中國官方媒體《中國日報》發布一段人工智慧生成的視頻，將菲律賓人描繪成猴子。菲律賓表示，這種「種族主義」圖像「令人反感、不安和不可接受」，菲律賓並對這種非人化的宣傳劃清界限。

報導稱，馬尼拉方面要求《中國日報》刪除其臉書帳號7月10日發布的影片。中國駐馬尼拉大使館尚未對此事作出回應。

報導稱，影片中，一隻身著菲律賓傳統服飾的猴子在代表美國和日本 的武器指揮下唱歌。在被罵「愚蠢」後，猴子抽出一張寫著「南海仲裁裁決」的歌詞紙，隨後被扔進海裡，並被一艘船的水砲噴射。

而從中國日報的頁面可以找到，這支影片的名稱為：菲律賓別演了！ 「南海仲裁裁決」=廢紙=海洋垃圾。整支影片是在諷刺菲律賓是接受美日背後的指揮，才推動了南海仲裁案。可能是以AI繪製的這支卡通動畫，似欲呈現菲律賓是被美日耍弄之下，表演了中文語境下的一齣猴戲。

路透報導稱，菲律賓國防部長鐵歐多洛譴責這些材料是「卑鄙的宣傳」，並稱其「有辱任何聲稱行使負責任的區域領導權的國家」。他表示，這起事件揭露了「一個政府的軟弱，它訴諸種族主義、威脅和人為製造的仇恨，因為它完全無法透過理性、證據或法律來捍衛其荒謬的主張」。

鐵歐多洛週四稍晚表示，「這種對2016年合法仲裁裁決的嘲弄，以及影片中對菲律賓人民和士兵暴力行為的美化，暴露了中國宣傳機器在道德和智力上的破產。」

報導稱，《中國日報》的AI生成影片於7月10日發布，恰逢菲律賓紀念具有里程碑意義的仲裁裁決十週年，該裁決否定了中國在南海的廣泛主張。北京拒絕接受該裁決。

鐵歐多洛在一份聲明中說，「中國共產黨近期一系列精神分裂般的行為太過明顯，不容忽視或輕視。這種最新的非人化行徑進一步表明，他們既不是一個安全自信的行動者，也不是一個值得信賴的鄰居。」

報導稱，馬尼拉的嚴厲譴責正值菲律賓和中國的關係因南海緊張局勢而變得緊張之際，這些緊張局勢包括海上反覆對抗、中國船隻的挑釁性行動、北京對鐵歐多洛實施制裁，以及最近中國在備受爭議的黃岩島入口處設置浮動屏障，但該屏障在菲律賓抗議後已被移除。