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荷蘭智庫警告：中國發動經濟與間諜戰 瞄準ASML等戰略產業

國際中心／綜合外電
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荷蘭智庫警告，中國正針對荷蘭戰略產業採用經濟手段與間諜活動，以確保荷蘭系統性地依...
荷蘭智庫警告，中國正針對荷蘭戰略產業採用經濟手段與間諜活動，以確保荷蘭系統性地依賴中國，尤其指出艾司摩爾（ASML）面臨的壓力。（路透）

荷蘭智庫海牙戰略研究中心（HCSS）警告，中國正針對荷蘭戰略產業採用經濟手段與間諜活動，以確保荷蘭系統性地依賴中國，確保中國的全球工業主導地位，報告尤其指出晶片設備巨頭艾司摩爾（ASML）面臨的壓力。

HCSS分析師團隊在這份涵蓋半導體、航太及海運領域的報告指出，中國也在荷蘭運用數位行動、法律施壓以及人身威脅等手段，及利用荷蘭開放治理的體制漏洞，以達成目標。

荷蘭擁有多項難以或幾乎不可能在其他地區取得的關鍵技術，例如ASML獨家生產商用的極紫外光（EUV）微影設備。美國商務部長盧特尼克6月據傳提出疑慮，擔心ASML的EUV微影設備可能已流入中國，但ASML否認。

荷蘭晶片業面臨的風險最高，中國不只鎖定ASML和恩智浦半導體（NXP）等公司，也管制相關關鍵原材料的出口。為強化晶片業韌性，報告呼籲荷蘭當局加強對敏感廠區人員的背景審查，並替換可能面臨破壞風險的關鍵基建設備，例如中國製造的電路板或港口岸邊起重機。

荷蘭海運業也有弱點。中國中遠海運港口與招商局港口控股公司分別以投資人和碼頭營運商之姿，在鹿特丹港管理著龐大的貨運運能。報告指出，中國在海運業的干預高度可能以網路間諜、數據獲取和精準干擾的形式出現，而非蓄意破壞，即便是有限的干預，也高度可能對能源供應、工業生產及北約後勤運輸造成連鎖影響。

精華 FAQ

  • HCSS指出，中國對荷蘭採取經濟手段、間諜活動、數位行動與法律施壓，並利用制度漏洞，目標是讓荷蘭在關鍵產業上逐步依賴中國。

  • 因荷蘭掌握ASML商用EUV微影設備等難以替代的關鍵技術，中國也鎖定ASML、NXP與相關原料供應鏈，意圖削弱荷蘭晶片產業韌性。

  • 報告稱，中國在鹿特丹港等海運設施的影響，可能以網路間諜、數據獲取與精準干擾呈現，即使非蓄意破壞，也可能衝擊能源、工業與北約後勤。

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