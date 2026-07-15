中國試射潛射彈道飛彈一度恐飛越日本 東京要求避開、北京未回應

解放軍海軍一艘094A型核動力彈道飛彈潛艦，攝於2018年4月12日。圖為示意圖，與中國6日試射飛彈無關。(路透)

共同社14日獨家報導，外交消息人士表示，日本 曾在中國6日發射潛射彈道飛彈 （SLBM）前，要求中方避免採用飛越日本領土、領海及專屬經濟區的路線，但中方並未明確回應，迫使日方持續保持警戒。

根據報導，日本政府表示，中國5日已向日本通報4處與太空碎片可能墜落有關的指定海域，其中包括日本在太平洋專屬經濟區內的水域；中方隨後於6日上午11時30分左右、在實際發射前約90分鐘，通知日方將發射一枚彈道飛彈。日方接獲通知後，向中國表達對中方持續加強軍事活動的嚴重關切，並要求重新考慮發射計畫。

日方依據北京事先通知的內容及相關分析，原先研判飛彈可能採取兩條路線，一條是從黃海附近的渤海發射，飛越日本領土、領海與專屬經濟區（EEZ）上空；另一條則是從中國南部的海南島東側發射，飛經菲律賓周邊。

報導指出，日方曾向中方對經過日本上空的「渤海路線」表達強烈關切。消息人士透露，中方6日從一艘核動力潛艦發射這枚飛彈，最終採取從海南島以東海域發射的南方路線。日本在飛彈發射後仍未解除警戒，直到中國當晚通知日方，預定的「太空活動」已經結束。

消息人士表示，目前尚不清楚東京的要求是否影響北京最終採用南方路線。這起事件也凸顯中日雙方在安全事務上溝通不足；自日本首相高市早苗2025年11月發表「台灣有事」國會答辯以來，兩國政府間對話基本斷絕，關係持續惡化。消息人士透露，中日防務部門間的直通熱線此次也未啟用。