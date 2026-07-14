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上任即尋求修復對中關係 立陶宛新總理：不改台灣代表處也做得到

編譯周辰陽／即時報導
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立陶宛總理辛克維丘斯14日在維爾紐斯出席國會會議。(歐新社)
立陶宛總理辛克維丘斯14日在維爾紐斯出席國會會議。(歐新社)

立陶宛新任總理辛克維丘斯（Mindaugas Sinkevicius）14日上任首日便尋求修復與中國大陸的關係，並表示當初允許台灣設立「駐立陶宛台灣代表處」的決定「可能太過勇敢」。

路透報導，立陶宛2021年允許台灣在境內設立「台灣代表處」後，中國隨即降低兩國外交關係層級，雙邊貿易也受到衝擊。新政府將把立中兩國關係「正常化」、恢復互派大使列入施政綱領。

辛克維丘斯在表決通過前接受國會質詢，談及台灣代表處時指出：「我們希望恢復原來的狀態。我們與中國維持了長期關係，後來卻作出這些政治決定。這些決定很勇敢，可能太過勇敢，也可能與整體脈絡格格不入。」

他接著說：「我們希望與中國的關係層級和歐洲其他國家相同。」

立陶宛國家廣播電視台（LRT）報導，立陶宛國內有關對中關係正常化的公開討論，大多由執政聯盟中的立陶宛農民與綠黨聯盟（Lithuanian Farmers and Greens Union）推動；辛克維丘斯率領的社會民主黨則強調維爾紐斯不會讓步，以反駁反對派批評。

目前各界仍在爭論，是否應更改位於維爾紐斯的台灣代表處名稱。LRT引述消息人士指出，代表處改名是北京改善雙邊關係所提條件之一。不過，路透報導，辛克維丘斯受訪時表示，相信即使不改變台灣代表處現狀，也能恢復與中國的關係，「外交部有數個選項可以解決目前情況」，但未透露具體內容。

精華 FAQ

  • 辛克維丘斯上任首日就表示希望修復與中國大陸的關係，並將兩國關係正常化、恢復互派大使列入施政綱領，顯示新政府有意調整前政府路線。

  • 他在國會質詢時說，當初允許台灣設立「駐立陶宛台灣代表處」的決定很勇敢，可能也太過勇敢，甚至與整體脈絡不太相符，顯示他對此持保留態度。

  • 目前外界仍在爭論是否改名，但辛克維丘斯表示，即使不改變台灣代表處現狀，也有機會恢復與中國的關係，外交部還有數個選項可處理現況。

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